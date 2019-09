Napoli | Far West all' ospedale dei Pellegrini | ecco il sicario in azione e il terrore tra

Edo De Laurentiis : “Il Napoli è più maturo - farà meglio degli altri anni” : Il vice presidente del Napoli, Edo De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Siamo presenti da anni a Castel Volturno e siamo favorevoli a iniziative sociali anche per sviluppare questo territorio. C’è bisogno di una riqualificazione quanto prima, speriamo che grazie al presidente De Luca possa divenire realtà”. Sul razzismo: “Noi vogliamo abbatterne ogni forma”. Sulla ...

Far West nell'ospedale dei Pellegrini a Napoli - arrestati i tre pistoleri : è la faida della Pignasecca : I carabinieri del comando provinciale di Napoli e gli agenti della Questura partenopea hanno eseguito un?ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei...

Lecce - Farias : “Ci abbiamo provato - Napoli squadra che punta a vincere” : Al termine della gara col Napoli, l’attaccante del Lecce Diego Farias ha parlato al sito ufficiale dei salentini: “Loro sono una grande squadra, lotteranno per il titolo. Ci abbiamo provato al massimo a fare il nostro calcio, ma loro ci hanno creato tante difficoltà. Pensiamo a mercoledì, è uno scontro diretto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Leggi anche: Napoli, Ciotola: “James un depistaggio per ...

Martino : “Il Napoli farà una grande prestazione con il Lecce - ha acquisito la mentalità giusta” : Nel suo editoriale il giornalista Carmine Martino ha parlato così della trasferta di Lecce: “Sono convinto che il Napoli farà una grande prestazione. É una squadra pronta. Il Napoli di Mazzarri, dopo una prova come quella con il Liverpool probabilmente avrebbe perso la successiva pur essendo molto più alla portata. Questa squadra, è cresciuta con Ancelotti, ha una rosa ampia e ha acquisito una mentalità vincente”. PER LEGGERE ...

Lecce-Napoli - Liverani : “vi svelo i segreti per fare risultato” : “Il Lecce deve continuare la strada intrapresa col Torino. Dobbiamo crescere in fatto di saper soffrire ed essere compatti: domani sara’ una partita di grande sacrificio fisico, mentale e tecnico”.Sono le dichiarazioni del tecnico del Lecce Fabio Liverani alla vigilia della sfida contro il Napoli. “Il Napoli ha tante opzioni, sia come gruppo sia come singoli – prosegue -. Hanno sconfitto i campioni ...

Champions League - Marcello Lippi non ha dubbi : “la Juventus tra le favorite - il Napoli si farà rispettare” : L’ex ct campione del mondo ha parlato dell’esordio delle italiane in Champions League, esprimendo le proprie personali sensazioni Giornata particolare per Marcello Lippi, impegnato oggi nella regata Millevele che lo vede protagonista. L’ex ct campione del mondo con l’Italia nel 2006 non si è lasciato però sfuggire la possibilità di parlare di calcio, soffermandosi ai microfoni dei cronisti presenti ...

Saverio Sticchi Damiani - pres. Lecce “Col Napoli finalmente grande calcio a Lecce. Fare calcio al Sud è difficile” : Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere del Mezzogiorno. Saverio Sticchi Damiani lascia trasparire il suo entusiasmo per la sfida di domani contro il Napoli allo Stadio Via Del Mare di Lecce. “finalmente con il Napoli torna a Lecce il grande calcio. C’è grande entusiasmo ma abbiamo vissuto una settimana serena anche grazie alla vittoria contro il Torino. La squadra di Ancelotti ha ...

Radio Sportiva – Renica : “Questo Napoli può fare cose importanti - Maradona è pazzesco” : Alessandro Renica, ex Napoli ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi sull’inizio della stagione del Napoli: “Napoli da scudetto? È una squadra che è cresciuta qualitativamente, il gruppo può fare cose interessanti. Ancelotti rispetto alla gestiondr precedente considera tutti al centro del progetto e lascia spazio alle qualità dei giocatori. Maradona? Ci siamo visti un anno fa, ha ancora un carisma mondiale ed è ...

Costacurta a Sky : “Conosco bene la mentalità di Ancelotti - il Napoli può fare grandi cose” : Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky ha analizzato l’impresa del Napoli contro il Liverpool in Champions League: “Dobbiamo sottolineare che l’esperienza dell’anno scorso dell’1-0 è frutto di una palla rubata al 90′ nell’area avversaria. Io conosco bene Carlo, vedo sempre di più la sua mano in questa squadra. Il 2-0 può essere micidiale per il primo posto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE ...

Whirlpool - i lavoratori bloccano l’autostrada : «No alla cessione». De Luca : fare di tutto per trattenere l’azienda a Napoli : Assemblea infuocata da parte delle Rsu aziendali e poi il blocco temporaneo dell’autostrada Napoli-Pompei-Salerno. La notizia della cessione dello stabilimento napoletano da parte di Whirlpool alla Passive refrigeration solutions è stata data dall’ad dell’azienda nel corso del tavolo al Mise di martedì

Ancelotti : «Il Napoli ora ha la consapevolezza che può fare partite di sacrificio» : «Il Napoli ha giocato una partita completa, nel modo giusto. Quando c’era da difendere basso, abbiamo difeso basso, molto bene. Io credo che questa squadra debba abituarsi che non tutto può essere perfetto nella partita. Proprio quando sembrava che il Napoli avesse il controllo totale della partita, la squadra è rimasta molto attenta, precisa, non ha perso l’idea di difendere compatta, Poi i gol sono nati da situazioni particolari, ...

Fedele : “Debutto Napoli al San Paolo non esaltante! Lozano non mi ha convinto - ce ne servono due per fare un Mertens! Contro il Liverpool i timori sono tanti…” : Enrico Fedele commenta Napoli-Sampdoria Enrico Fedele commenta Napoli-Sampdoria, sulle colonne di Il Roma. Il procuratore si sofferma anche sul match Fiorentina-Juventus: La nota lieta del sabato calcistico, non è stata certamente la vittoria del Napoli sulla Samp, ma il pareggio della Juve sul campo della Fiorentina perché ho visto una squadra irriconoscibile. Andava all’uno all’ora. Ronaldo e Higuaìn che non fanno un tiro in porta, ...

Kiss Kiss Napoli – Zielinski : “Partita dopo partita miglioriamo - Liverpool? Vogliamo fare una gran partita” : Piotr Zielinski ha parlato a Radio Kiss Kiss Italia nel postpartita di Napoli – Sampdoria: “A tratti abbiamo impostato il nostro gioco, stiamo crescendo e partita dopo partita saremo sempre più compatti. I nuovi? Si sono inseriti molto bene, siamo un’ottima squadra e stiamo dando una mano ai nuovi a inserirsi. Il mio ruolo? Io nasco come mezz’ala poi il mister decide, io sono a sua disposizione, spero di continuare ...

Napoli-Sampdoria - Di Francesco : “A livello di prestazione la squadra è cresciuta - ma dobbiamo fare gol” : La Sampdoria ha perso contro il Napoli nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A. Eusebio Di Francesco commenta così la gara, ai microfoni di Sky Sport: “A livello di prestazione la squadra è cresciuta. Anche come contro il Sassuolo ci sono stati momenti di difficoltà e ci siamo complicati la vita. Avremmo meritato di più soprattutto negli ultimi 20 minuti del primo tempo. Quando hai opportunità devi fare gol. ...