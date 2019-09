Napoli | Don Patriciello | Suicidio assistito? Nadia Toffa non ci pensò mai

Madonna in concerto a Napoli nel 2020? Spunta l’indiscrezione : Madonna in concerto a Napoli nel 2020? L'indiscrezione parla di numerosi contatti tra l'entourage dell'artista, che potrebbe approdare al San Carlo per una delle tappe a supporto di Madame X. Il tour di Madonna avrebbe dovuto toccare il Teatro alla Scala di Milano, possibilità poi sfumata a causa di impossibilità tecniche. La sovritendente Massimo Rosanna Purchia rilancia però la possibilità di far approdare Madonna in Italia e nel più ...

Antognoni : “Tra Messi e Maradona scelgo il 10 del Napoli - vi spiego il perché…” : “Fra Maradona e Messi scelgo Maradona perché ci ho giocato insieme e rappresenta i miei tempi. Messi è un altro fuoriclasse però scelgo Maradona perché forse in nazionale argentina è riuscito a dare più di Messi”. Sono le parole del direttore tecnico e club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, a margine della ‘prima’ cinematografica del documentario dedicato a Diego Armando Maradona, in corso di ...

Napoli - le scuse del becchino canterino : «Ho sbagliato e mi vergogno - perdonatemi» : «Chiedo scusa a tutti perché quello che vedete nel video è una brutta scena. È qualcosa di veramente indegno che non si ripeterà mai più». È...

Radio Sportiva – Renica : “Questo Napoli può fare cose importanti - Maradona è pazzesco” : Alessandro Renica, ex Napoli ha parlato a Radio Sportiva, soffermandosi sull’inizio della stagione del Napoli: “Napoli da scudetto? È una squadra che è cresciuta qualitativamente, il gruppo può fare cose interessanti. Ancelotti rispetto alla gestiondr precedente considera tutti al centro del progetto e lascia spazio alle qualità dei giocatori. Maradona? Ci siamo visti un anno fa, ha ancora un carisma mondiale ed è ...

Pay tv pirata - Donna Flora e quel tesoro di tessere : indagini partite da una casa di Napoli : Tutto ha inizio da un controllo in via dell'Abbondanza, siamo a Marianella, seguendo una segnalazione, gli inquirenti bussano in casa di Flora Gianniello, una degli indagati. Spunta un piccolo...

Llorente bacia la maglia del Napoli - i tifosi della Juventus non la prendono bene : Fernando Llorente bacia la maglia del Napoli, e i tifosi della Juventus non la prendono bene. Parte la protesta via social dopo il gesto dello spagnolo Llorente bacia la maglia del Napoli, i tifosi della Juventus non la prendono bene. È arrivato all’ Ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno l’ attaccante spagnolo si è subito immerso nella realtà Napoli, camminando in Città tra la gente che lo ha accolto ...

Mertens e llorente stendono i campioni - Napoli-Liverpool 2-0 : Il Napoli batte i campioni in carica. La formazione di Ancelotti regola il Liverpool di Klopp per 2-0 all'esordio in Champions League

Pagelle Napoli-Liverpool 2-0 : Mertens e Llorente decidono nel finale - Liverpool spreca nel primo tempo : Il Napoli inizia con il piede giusto la sua Champions League 2019/2020. Al San Paolo, infatti, la squadra di Carlo Ancelotti supera con il punteggio di 2-0 i campioni di Europa del Liverpool grazie ad un calcio di rigore realizzato da Mertens all’80’ e al raddoppio di Llorente al 92′. Dopo un primo tempo nel quale i Reds hanno sprecato troppo, il match sembrava condurre verso lo 0-0, ma a otto minuti dalla fine Callejon si ...

Terrore a Napoli : auto sulla carrozzina - donna si lancia e afferra il neonato al volo : neonato investito da un?auto al rione Stella salvato da una passante. Una tragedia sfiorata all?ora di pranzo in via Bernardo Celentano, ad angolo con via Santa Teresa degli Scalzi. Erano...

Napoli - segrega per 12 ore la ex compagna e la figlia di 2 anni e poi violenta la donna : 27enne arrestato : E' accaduto a Varcaturo, nel Napoletano. Nei confronti dell'uomo c'era già un divieto di avvicinamento alla donna disposto dal Tribunale dopo che per mesi l'aveva perseguitata. Ora il 27enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro dipersona e stalking

FOTO – Villa D’Angelo - pranzo Uefa : Edo De Laurentiis dona al Liverpool la nuova maglia Champions del Napoli : Lo scatto di Edo De Laurentiis che dona la maglia versione Champions del Napoli ai dirigenti reds. Questo il Tweet del Napoli che mostra lo scatto col vice-presidente Edo De Laurentiis mentre dona la maglia versione Champions del Napoli ai dirigenti reds, dopo il pranzo Uefa a Villa D’Angelo: “Sempre bello incontrare i nostri amici del Liverpool, per la quinta volta in poco più di un anno…” PER LEGGERE ...

