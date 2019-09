Napoli-Cagliari | Ancelotti mette le cose in chiaro | “dispiace per il risultato | ma

Serie A - 5° giornata : all’Inter basta D’Ambrosio per tornare in vetta da sola. Napoli e Roma ko in casa : festeggiano Atalanta e Cagliari : Danilo D’Ambrosio, Lucas Castro e Duvan Zapata. Se la quinta giornata di Serie A si potesse riassumere con tre nomi, quelli del difensore dell’Inter, del centrocampista del Cagliari e dell’attaccante dell’Atalanta basterebbero per archiviare un turno pieno zeppo di sorprese. Non lo è la vittoria di misura dell’Inter di Antonio Conte a San Siro contro la Lazio. Ai nerazzurri è bastata una rete del terzino al ...

Napoli-Cagliari 0-1 - al San Paolo va in scena il remake di Napoli-Perugia : La beffa era nell’aria. Il calcio è così, sembra una frase fatta. Lo è. Ma è così. Napoli-Cagliari si gioca a una porta, soprattutto nel secondo tempo, con una serie di occasioni in fila e all’ultimo minuto, in contropiede, il Cagliari segna con Castro. E porta via i tre punti. È sembrato il remake del celeberrimo Napoli-Perugia ma in questo caso il gol loro è arrivato alla fine e non all’inizio di partita. In questi casi si ...

Inter inarrestabile - pokerissimo Conte contro la Lazio! Che flop il Napoli - al San Paolo passa il Cagliari : Quinta vittoria in cinque partite per l’Inter, che a San Siro stende la Lazio con il colpo di testa di D’Ambrosio e torna in testa alla classifica. Malissimo il Napoli, che perde in casa contro il Cagliari Serata piena di sorprese in Serie A, la più clamorosa arriva da Napoli dove il Cagliari sorprende gli azzurri e si porta via i tre punti con una prestazione davvero impeccabile. Cafaro/LaPresse Una battuta d’arresto ...

VIDEO Napoli-Cagliari 0-1 - Highlights - gol e sintesi : clamorosa sconfitta dei partenopei. Decide Castro allo scadere - due pali di Mertens : clamorosa sconfitta casalinga per il Napoli nella quinta giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I partenopei sono crollati contro il Cagliari per 1-0 allo Stadio San Paolo, doveva essere una partita relativamente semplice per i ragazzi di Carlo Ancelotti che volevano i tre punti per rimanere in scia a Juventus e Inter mentre è arrivato un pesantissimo ko. I padroni di casa sono stati sfortunati perché Mertens ha colpito due pai nel giro di ...

Napoli-Cagliari - le pagelle di Forzazzurri : Insigne disastroso - Koulibaly perde la testa : Napoli Cagliari pagelle| Termina il match tra Napoli e Cagliari, molto equilibrato in certi punti e sicuramente molto tattico. Senza troppi indugi, andiamo a spulciare quelli che sono i voti e le pagelle stilate dalla redazione di Forzazzurri.net. Le pagelle di Napoli-Cagliari Meret, 6: Non viene praticamente mai impegnato, il portiere italiano non può nulla sul gol subito. Di Lorenzo 6.5: Buona partita del laterale destro che anche oggi ...

Napoli-Cagliari - le pagelle di CalcioWeb : Castro entra e decide il match - Pisacane un muro [FOTO] : Napoli-Cagliari, LE pagelle DI CalcioWeb – Clamorosa sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Cagliari. decide un gol di Castro all’87’. Partita stregata per i partenopei, che non riescono a superare il muro eretto dalla squadra di Maran. Bene, in particolare, Olsen e Pisacane, oltre all’uomo del match Castro. Male Koulibaly, espulso per proteste. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Napoli-Cagliari, ...

Disastro Napoli : non sfonda e il Cagliari passa 1-0 al San Paolo : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...

Calcio - Serie A : i risultati di oggi e la classifica. Inter-Lazio 1-0 - nerazzurri in testa. Il Napoli crolla col Cagliari! : L’Inter si conferma in testa alla classifica della Serie A 2019-2020 al termine della quinta giornata (il turno si completerà domani col posticipo Torino-Milan che però non interessa le posizioni di vertice). I nerazzurri, al quinto successo consecutivo, hanno risposto alla Juventus, ieri capace di imporsi sul campo del Brescia, e conservano così i due punti di vantaggio sui Campioni d’Italia grazie alla sofferta vittoria casalinga ...

LIVE Napoli-Cagliari 0-1 - Serie A in DIRETTA : El Pata Castro gela il San Paolo nel finale! Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) FINE SECONDO TEMPO 95′ INCREDIBILE AL SAN Paolo! DOPO 90′ DI DOMINIO, IL NAPOLI PERDE! Il Cagliari torna a vincere per 1-0 dopo 12 anni in quel di Napoli. 95′ Zielinski di testa, i partenopei reclamano un fallo di mano. 94′ Ennesimo cross dentro, Milik non trova il tiro, poi Castro non rinvia ...

Il Cagliari batte il Napoli dopo 12 anni : dopo 12 anni il Cagliari vince al San Paolo per 1 a 0.I sardi non si imponevano sugli azzurri dall’agosto del 2007 quando sulla panchina c’era Giampaolo, mentre per il Napoli Reja. La formazione di Maran si aggiudica la partita dopo un netto predominio azzurro, grazie ad un gol di Castro, entrato da poco, che mette a segno la sua prima rete stagionale L'articolo Il Cagliari batte il Napoli dopo 12 anni sembra essere il primo ...

Live Napoli-Cagliari 0-1 Castro in gol - Koulibaly espulso : Dopo il boom di Lecce, c'è grande aspettativa per la sfida del Napoli che torna al San Paolo contro il Cagliari. La Juve vince a Brescia e non sono consentiti passi falsi. «Se...

LIVE Napoli-Cagliari 0-1 - Serie A in DIRETTA : El Pata Castro gela il San Paolo nel finale! Espulso Koulibaly per proteste! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 92′ Forcing del Napoli con Zielinski da fuori area. 90′ 5 minuti di recupero. 90′ Fuori Joao Pedro, dentro Ceppitelli per blindare la difesa. 90′ Incredibile finale a Napoli: dopo il dominio dei partenopei, gol della beffa dei sardi e poi Espulso K2. 89′ Espulso Koulibaly PER proteste! 88′ ...

LIVE Napoli-Cagliari 0-0 - Serie A in DIRETTA : palo di Mertens che scalda il San Paolo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 72′ Fuori un buon Ionita, dentro, “El Pata” Castro. 70′ LLORENTE!!!!! CHE DIFESA DEL CAGLIARI! FORCING NAPOLI! Pisacane libera tutto sulla sponda dello spagnolo per Mertens. 68′ SUBITO PERICOLOSO LLORENTE! Grande cross di Mario Rui ma lo spagnolo va a vuoto. 66′ Dentro Llorente, ovazione per ...