Motherless Brooklyn | nuovo trailer del film scritto | diretto | prodotto ed interpretato da

Motherless Brooklyn - il primo film "tutto” di Edward Norton - : Niccolò Sandroni Edward Norton firma " Motherless Brooklyn - I segreti di una città", il primo film scritto, diretto, prodotto e interpretato da lui stesso Edward Norton è uno degli attori più talentosi ed apprezzati del cinema, ma non si concede spesso e possono trascorrere anni prima di rivederlo sullo schermo. Il suo ultimo film al cinema è stato Collateral Beauty nel 2016 e nel 2014 lo abbiamo potuto apprezzare in due grandi ...

Edward Norton torna in « Motherless Brooklyn». Il trailer : Assente da qualche anno, Edward Norton sta per torna re al cinema in grande stile, con Motherless Brooklyn – I segreti della città. Dopo Collateral Beauty (2016) e dopo aver prestato la voce a Rex ne L’isola dei cani di Wes Anderson. Il film, che verrà presentato in anteprima in settembre al Toronto International Film Festival prima di essere distribuito da Warner Bros. nelle sale il prossimo novembre, è un progetto ...

Daily Battles è il nuovo singolo di Thom Yorke Flea per il film Motherless Brooklyn (audio - testo e traduzione) : Cosa accomuna Thom Yorke e Flea? Sono entrambi musicisti ispiratissimi, vero; entrambi fanno parte di band oltremodo importanti per il mondo del rock, vero anche questo; fanno parte della superband Atoms For Peace, giustissimo. In questo caso, non senza sorprese, li troviamo insieme in un singolo che farà parte della colonna sonora di Motherless Brooklyn, il film segna il debutto dell'attore Edwart Norton (Fight Club, Red Dragon) alla regia, ...