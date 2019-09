“Mostri solo quello!” Silvia Provvedi | la foto è troppo volgare | il web la polverizza

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019)e lanuda su Instagram. La gemella mora del duo Le Donatella ha fatto impazzire i fan, con uno scatto che non lascia nulla all’immaginazione. L’immagine hot è stata condivisa sul suo account Instagram e ha fatto il giro del web. Nello scatto senza veli,posa sdraiata sul lettino del mare senza reggiseno e con il perizoma. Praticamente nuda. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona e la sorella Giulia non sono nuove a certe, anzi, il loro account Instagram (Le Donatella) pullulano di scatti ad alto tasso erotico.è la bella Donatella dai capelli mori. Lei e sua sorella fanno parte del duo lanciato da X-Factor. Nonostante il loro principale lavoro, la musica, le due ragazze sono conosciute per aver vinto l’Isola dei famosi.( dopo la) Il dinamico duo ha conquistato tantissimi followers in poco tempo e ...

thewaterflea : RT @italiadeidolori: Una volta per tutte. Il segreto per la sconfitta di un sistema concentrazionario costituito da mostri che cresce a dis… - Itto__Ogami : @lucvit69 @AdryWebber meritiamo solo un meteorite.....un comico di merda del cazzo che ha creato i mostri !!! manco… - chocisse : @maritocheguarda La mostri solo o la condividi -