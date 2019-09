Monte Bianco | ghiacciaio Planpincieux rischia di crollare | chiuse alcune strade

Monte Bianco : Il Monte Bianco è la montagna più alta d'Italia e d'Europa con i suoi 4.808,72 m di altitudine. Viene soprannominato il "Re delle Alpi" condividendo così un posto tra le cosiddette Sette Sommità...

Clima - Conte : l'allarme Monte Bianco ci scuota : Clima, Conte: l'allarme Monte Bianco ci scuota. Bisogna credere e investire nel ruolo insostituibile dell'ONU. L'Italia invoca e sostiene apertamente

Primi crolli sul ghiacciaio del Monte Bianco : arriva un radar per monitorarlo : Francesca Bernasconi Il ghiacciaio di Planpincieux sta scivolando a valle velocemente. Stamattina un primo piccolo distacco. Intanto arriva un radar che rimarrà attivo 24 ore su 24 per registrare qualsiasi movimento della massa di ghiaccio Un forte boato e poi il crollo: un primo piccolo blocco si è staccato dal ghiacciaio di Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Ieri era ...

Monte Bianco - il ghiacciaio Planpincieux a rischio crollo. E oggi è attesa la neve : Una situazione preoccupante, ma non al punto da far pensare ad un crollo imminente. Sono ore di apprensione a Courmayeur e dintorni, dove sono state chiuse alcune strade a scopo precauzionale di...

Monte Bianco : rischio crollo del ghiacciaio Planpincieux : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La regione Autonoma della Valle d’Aosta ha segnalato un elevato rischio rispetto al ghiacciaio Planpincieux, nella Val Ferret E’ stata emessa un’ordinanza da ieri che impone il divieto d’accesso pedonale e con mezzi a motore nelle aree indicate come zona 1 e zona 2 della planimetria allegata; la chiusura della strada comunale per la Val Ferret e ...

Allerta Monte Bianco - previste nevicate : allestito radar per monitorare il ghiacciaio : Giovedì sarà allestito un radar per monitorare il movimento giornaliero della massa. Il premier Conte: "L'allarme deve mobilitare tutti"

Monte Bianco - GHIACCIAIO A RISCHIO CROLLO/ Conte : 'Lallarme deve mobilitare tutti' : GHIACCIAIO MONTE BIANCO Plampincieux a RISCHIO CROLLO: buone notizie dalle previsioni meteo, attivato radar per monitoraggio 24 ore su 24.

Monte Bianco - un radar sul ghiacciaio Planpincieux per "prevedere" il crollo : A breve sarà impiantato un radar che monitorerà 24 ore su 24 il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco...

Monte Bianco - sul ghiacciaio a rischio crollo sarà installato un radar per sorvegliarlo in tempo reale : Oltre 250mila metri cubi del ghiacciaio Planpincieux rischiano di crollare: per questo lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco sarà installato da domani un radar per sorvegliarlo in tempo reale. sarà attivo 24 ore su 24 e potrà funzionare anche in condizioni di scarsa visibilità e integrerà l’attuale monitoraggio fotografico, che non è stato progettato per essere un sistema di allerta. Al momento viene infatti scattata ...

Previste nevicate sul Monte Bianco dove il ghiacciaio di Planpincieux minaccia di crollare : È prevista per la serata di oggi l’arrivo di una perturbazione che porterà una diminuzione delle temperature e una leggera nevicata sul massiccio del Monte Bianco, anche sul ghiacciaio di Planpincieux, che minaccia di crollare. VIDEO - Come cambia nel tempo il ghiacciaio a rischio crolloProprio per monitorare i rischi di crollo del ghiacciaio di Planpincieux è stato allestito un radar che sorveglierà in ...

Allarme ghiacciaio Monte Bianco : rischia di crollare sulle case : Da domani verrà allestito un radar che sorveglierà in tempo reale, 24 ore su 24, il ghiacciaio di Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, che rischia di crollare sulla Val Ferret, sopra Courmayeur. Le prime nevicate dovrebbero riuscire a rallentare il collasso dell'immensa mole di ghiaccio.Continua a leggere

Ghiacciaio a rischio crollo sul massiccio del Monte Bianco : oggi previste nevicate : Una perturbazione dovrebbe portare nelle prossime ore una diminuzione delle temperature ed una leggera nevicata nell’area del massiccio del Monte Bianco, e di conseguenza anche sul Ghiacciaio di Planpincieux, che è a rischio crollo: le condizioni meteo potrebbero favorire il rallentamento della massa instabile. Secondo l’ufficio meteo della Valle d’Aosta in zona potrebbe accumularsi qualche cm di neve, fino a quota 2.200-2.300 ...

Allerta ghiacciaio sul massiccio del Monte Bianco : oggi riunione con i residenti della Val Ferret : Dopo l’allarme per il rischio di crolli dal ghiacciaio Planpincieux, sul massiccio del Monte Bianco, il sindaco di Courmayeur ha convocato per oggi una riunione con i proprietari, i residenti e gli esercenti della Val Ferret, la zona che potrebbe essere interessata dalla caduta di ghiaccio. La massa a rischio collasso è di circa 250mila metri cubi. A lanciare l’Allerta ieri sono state le strutture tecniche della Regione Valle d’Aosta ...

Un ghiacciaio sul Monte Bianco è a rischio crollo : La difficile posizione di Gentiloni come commissario agli Affari economici Monaco di Baviera, 25 set 08:41 - (Agenzia Nova) - Come commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni si trova “in una posizione difficile”, poiché dovrà sorvegliare il rispetto del Patto di stabilità e crescita