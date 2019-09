Mondiali di atletica 2019 – Dodici gli azzurri nella prima giornata di gare | nei 100

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Attesa per le batterie dei 100 metri, alle 17.05 italiane, che vedranno ai blocchi di partenza Marcell Jacobs e il recordman nazionale Filippo Tortuin garadeidi Doha, in Qatar, venerdì 27 settembre. Ad aprire il programma sarà la martellista Sara Fantini, inserita nel gruppo A di qualificazione alle 16.40 ora locale (15.40 in Italia). Per andare avanti è richiesta l’impegnativa misura di 72 metri, altrimenti una posizione tra le migliori. Alle 16.30 italiane scatta laesperienza iridata anche per Roberta Bruni, nel turno eliminatorio del salto con l’asta. Non è meno ostico il suo compito: pass diretto con 4,60 ma in ogni caso le “top 12” avranno un posto in finale. Sulla pista dello stadio Khalifa scenderà quindi Eleonora Vandi, al viasesta e ultima batteria degli 800 metri alle ore 16.55 italiane: in semifinale ...

