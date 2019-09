Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Da pocoè diventata mamma. Il bimbo, avuto dal giocatore della juventus Federico Bernardeschi, con il quale aveva rotto nel 2017 dopo una serie di alti e bassi, ha cambiato la vita del. 34 anni, romana, ormai lontana dai riflettori. È stata proprioad aver parlato della sua nuova vita tramite storie di Instagram mentre: “La Tv per me ha rappresentato un pezzo della mia vita, un piccolo pezzo se messo a paragone a tutti gli altri. Risale a 10 anni fa: è stato un periodo meraviglioso ma anche molto duro. Non possedevo molti strumenti per affrontare un post-reality alla mercé di chiunque. Diciamo che questo fu uno dei principali motivi per cui dopo qualche anno, piano piano, mi sono tirata indietro”. Sempre su Instagram, ha chiarito meglio tutto: “Libera in questo mondo dove quasi tutto sembra volerci rinchiudere in qualcosa di delineato, con una ...

Noovyis : (“Momento duro”. Veronica Ciardi lo confessa: ecco perché l’ex gieffina è sparita dalla tv) Playhitmusic -… - transi89 : @Xbox_Spain #Gears5 uff el suicidio de tai un momento duro - ax_ax1967 : @AleFavazzo E' un momento duro, il lavoro, la politica, il clima. Non c'è scampo. Respira e vai oltre, il nostro benessere è oltre. -