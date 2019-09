Molestie | Placido Domingo rinuncia ad esibirsi al Metropolitan Opera di New York | in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dopo le accuse diche lo hanno travolto nei mesi scorsi, il tenorehato adnuovamente aldi New. Non solo, ha deciso di ritirarsi anche da tutte le future perfomance alla Met. L’annuncio è arrivato martedì sia dal teatro che dal cantante 78enne che, salito per la prima volta sul palco della Grande Mela più di mezzo secolo fa, era atteso da mercoledì sera al Met dove avrebbe dovuto portare in scena il “Macbeth” di Giuseppe Verdi. Il tenore ha maturato questa decisione dopo le accuse disessuali avanzate da diverse donne nei suoi confronti:ha partecipato alle prove per il “Macbeth” fino a lunedì ma poi, a poche ore dall’inizio, è arrivato il passo indietro. Una scelta fatta di comune accordo con il teatro dopo le numerose pressioni per cancellare le apparizioni ...

