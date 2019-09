Molestie | Grigolo sospeso da Royal Opera House e stop Domingo al Metropolitan

Il tenore Vittorio Grigolo è stato accusato di Molestie : sospeso dalla Royal Opera House : L'ex coach di Amici di Maria De Filippi, Vittorio Grigolo , è stato sospeso dalla Royal Opera House perché accusato di molestie . A diffondere la notizia pare siano stati alcuni testimoni presenti al concerto, i quali si sarebbero immediatamente resi conto del fatto che il tenore avesse palpato una corista. Gli altri membri dell'orchestra hanno dichiarato al tabloid The Sun di essere rimasti basiti dinanzi quella visione e di aver cercato in tutti ...

