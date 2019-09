Mille Miglia Green - Tutte le auto della Freccia verde

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Le storiche. Dire elettrico o alimentazione alternativa fa subito pensare admoderne, ma non è così. Lo dimostra la, la prima gara di regolarità perelettriche e ibride che schiererà al via, tra le altre, una Detroit Electric Model 95 del 1924, già allora capace di unnomia tra 96 e 145 km, i Maggiolino 1303 Kaefer del 72 e 76 e lelettrica Zagato Milanina (1989). Ma anche, e soprattutto, le protagoniste dello scenario contemporaneo. Solo in esposizione, ci sarà anche la Volkswagen ID.3, svelata per la prima volta dal vivo al pubblico italiano.Le moderne. La categoria dellemoderne è ovviamente quella più affollata, date le peculiarità di questa competizione. Dove la Tesla è rappresentata da vari modelli, inclusi una Roadster e la recente Model 3 Performance. Mercedes e Smart, con la nuova EQC e la Fortwo EQ, saranno parimenticarovana, ...

