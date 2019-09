Milano | rubavano Rolex agli automobilisti | arrestati sei rapinatori seriali Cinque colpi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Giravano in scooter le strade di, poi, una volta scelto l’automobilista da derubare, aspettavano che scendesse dalla macchina per aggredirlo e strappargli l’orologio, generalmente accessori di lusso. La polizia diha sgominato la cosiddetta “banda dei”, arrestando e portando in carcere sei persone, di origine partenopea. Isono avvenuti tra novembre 2017 e marzo 2018, per un valore complessivo di 100mila euro. Sei gli episodi ricostruiti dinvestigatori. Proprio l’ultimo, avvenuto il 7 marzo dello scorso anno, ha permesso di arrestare alcuni degli indagati. L’accusa è di associazione per delinquere finalizzata alla rapina. L’organizzazione, secondo la squadra mobile che ha condotto le indagini coordinata dalla procura milanese, agiva con uno schema ben collaudato, ognuno agiva infatti con uno specifico ruolo. Le ...

