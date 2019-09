Milano | al via la Green Week | orti didattici | cascine aperte | nuovi spazi verdi e plastic

Milano. Viale Crispi : al via i lavori per il parco lineare : Sono partiti i lavori per la realizzazione del parco lineare di 3.300 metri quadrati in Viale Crispi progettato dallo studio

Concorsi Comune Milano 2019 - al via le preselettive. Le indicazioni sullo svolgimento : Al via le prime sessioni di prova preselettiva dei Concorsi Comune Milano 2019. Da oggi, 23 Settembre, fino al 3 Ottobre si svolgeranno per tutti i profili. La prova consiste in un test a risposta multipla per verificare le abilità logico-matematiche, numeriche, di ragionamento e/o sulle materie a bando. Vediamo assieme le istruzioni da seguire il giorno della prova per l’identificazione e la valutazione. Cosa aspettarsi per la ...

Milano Fashion Week - la sfilata di Gucci interamente carbon neutral : viaggiatori nel tempo dall’aria vintage - in un ambiente clinico stile reparto psichiatrico : Un ambiente bianco, asettico, le luci accecanti da sala operatoria e i modelli immobili che vengono trasportati da una passerella mobile, completamente vestiti di bianco, con casacche abbottonate sulla schiena, come le camicie di forza. Inizia così, in un ambiente ‘clinico’, la sfilata di Gucci per la primavera-estate 2020, presentata al Gucci Hub, ex fabbrica aeronautica riconvertita in polo creativo. Un reparto psichiatrico, poi il blackout. ...

A Milano ‘Compagni di Banco. Da 30 anni in viaggio’ : Milano, 21 set. (AdnKronos) – Da oggi 21 settembre e fino al 29 settembre la Fondazione Banco Alimentare sarà presente in piazza Duomo, lato Rinascente, con una mostra fotografica (aperta al pubblico dalle 9.30 alle 20.00) per condividere con la città di Milano i 30 anni di lotta alla povertà e allo spreco. La mostra è la tappa conclusiva di ‘Compagni di Banco”, il grande evento nato per celebrare i 30 anni di attività ...

Milano - Salvini al mercato di via Fauchè. Schermaglia a suon di cori tra sostenitori e contestatori : “A lavorare - buffone” : Questa mattina a Milano, Matteo Salvini è stato contestato da un gruppo di cittadini durante la sua visita al mercato di via Fauchè. Dopo aver fatto un giro del mercato tra selfie e cori di sostegno, alcuni passanti hanno iniziato a intonare i cori “Buffone, buffone” che sono aumentati di intensità con il passare dei minuti. Pronta la reazione dei militanti leghisti che hanno risposto inneggiando al loro “capitano”. L'articolo Milano, Salvini al ...

Imane Fadil - procura chiede archiviazione/ Pm Milano "morta per aplasia midollare" : Morte Imane Fadil, procura di Milano chiede l'archiviazione dell'inchiesta per omicidio volontario: 'uccisa da un'aplasia midollare'.

Milano Fashion Week - Benetton dà il via ufficialmente alla settimana della moda (a bordo piscina) e porta in passerella Braccio di Ferro : La Milano Fashion Week si è aperta con un tuffo in piscina (la storica Cozzi, gioiello di architettura degli anni Trenta). In questi ultimi giorni d’estate, complice il clima ancora caldo, Benetton ha portato a bordo vasca la sua “color wawe“, una sfilata che è una vera onda di colore mentre dal trampolino si esibiscono i campioni mondiali Giovanni Tocci, Noemi Batti e Gabriele Auber che, dalla pedana, hanno ...

La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Imane Fadil : La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di Imane Fadil, la modella di origine marocchina nota per per essere stata una delle testimoni nel processo “Ruby Ter”, di cui i giornali avevano erano tornati ad occuparsi dopo la

Bus dirottato a Milano - al via il processo. I 50 studenti - le famiglie e gli accompagnatori si costituiscono parte civile : Prima udienza a Milano del processo a carico di Ousseynou Sy, l’autista che il 20 marzo scorso ha preso in ostaggio uno scuolabus a San Donato Milanese e dato fuoco al mezzo. I cinquanta studenti che erano a bordo, le loro famiglie e tre accompagnatori si sono costituiti parte civile davanti alla Corte d’Assise di Milano. Insieme a loro, anche il comune di Crema e la società proprietaria del mezzo di trasporto, Autoguidovie. ...

Milano - furto alla Rinascente : Marco Carta chiede il rito abbreviato : Marco Carta ha scelto di essere processato con il rito abbreviato per il furto di alcune magliette avvenuto alla Rinascente di Milano il 31 maggio. L’istanza condizionata all’acquisizione delle immagini delle telecamere del grande magazzino sarà depositata dal legale Simone Ciro Giordano nella prima udienza del 20 settembre. Oltre al cantante è imputata anche l’amica 53enne Fabiana Muscas. Nelle scorse settimane, il pm Nicola ...

Marco Carta chiede il rito abbreviato per il furto alla Rinascente di Milano : Marco Carta chiede il rito abbreviato per il furto delle magliette alla Rinascente di Milano. Queste le ultime novità che emergono dal caso dell'artista sardo accusato di aver sottratto alcune t-shirt dal punto vendita della città meneghina, reato per il quale è indagata anche la sua amica Fabiana Muscas, di 53 anni. La richiesta di rito abbreviato è condizionata all'acquisizione delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso ...

Francesco Bellomo - per procura di Milano studentesse non perseguitate. Il gip si riserva su richiesta di archiviazione : Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Guido Salvini,si è riservato la decisione sulla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nei confronti dell’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo indagato per stalking e violenza privata nei confronti di quattro studentesse della sede milanese della scuola di preparazione alla magistratura ‘Diritto e scienza’. L’indagato in una memoria depositata ha dichiarato di ...

Milano - viaggio nel bunker della fabbrica Breda aperto per il Festival della Biodiversità : “Ospitava i caccia tedeschi - così gli inglesi la bombardarono” : Non appena si scendono i ripidi scalini si rimane sospesi in un limbo d’incredulità e non perché l’atrio sia ricoperto da tappeti rossi ma per l’ambiente angusto, martoriato da impronte di cemento armato. A parte qualche panchina di legno addossata alle pareti, il bunker sotterraneo della fabbrica di Breda, aperto in occasione del Festival della Biodiversità dal 12 al 24 settembre, è completamente spoglio. A rendere il clima ...

Al via la seconda edizione di Milano MovieWeek : Torna dal 13 al 20 settembre 2019 la Milano MovieWeek, la settimana dedicata al mondo dell’audiovisivo – dalla produzione alla