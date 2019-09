Milan | N’gbesso ha firmato | si lavora per il rinnovo di Donnarumma ma si valuta Cragno

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) L'agenzia GR, di cui è responsabile Giuseppe Riso, ha pubblicato un aggiornamento sulla sua pagina Instagram ufficiale per confermare che Henoc N'gbesso hail suo primo contratto professionale con l'AC. Nel frattempo la dirigenza rossonera si appresta a intavolare le trattative per ildi, sempre più un punto fermo della squadra. Il sedicenne N'gbesso, che proviene dal settore giovanile del club, ha espresso la sua gioia per il nuovo accordo: "Sono molto onorato e felice di averil mio primo contratto da professionista con questo club. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia". L'attaccante giocherà con la squadra rossonera della Primavera fino a quando non sarà pronto per la prima squadra, ottenendo così la possibilità dire in maniera costante per svilupparsi a pieno come giocatore....

MatteoPedrosi : ??? #Milan, primo contratto da professionista per Henoc Stephane N’Gbesso, attaccante, classe 2003. - gazz_rossonera : Henoc N’gbesso firma il primo contratto da professionista con il Milan - Rossonero__1899 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Ingaggiato il sedicenne N'gbesso -