Migranti | Lega | ' sbarco a Messina? Regalo del governo dell' inciucio'

Migranti - Conte : “Salvini critica l’accordo? Non si può negare passo avanti”. E torna a chiedere chiarimenti su rapporti Russia-Lega : L’accordo sui Migranti siglato a Malta nei giorni scorsi, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “è storico”. E anche se per Matteo Salvini “è una fregatura”, “ritenere che questo non sia un passo avanti, non penso sia sostenibile”. “Rispetto le opinioni di tutti”, ha detto parlando a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, “però vorrei rimarcare che ...

Lega - Salvini a Migranti : “Festeggiate finché potete - poi riprenderemo con la pulizia” : “Festeggiate finché potete, perché poi riprenderemo con l’opera di pulizia“. A dirlo, in una diretta Facebook, Matteo Salvini, rivolto a un gruppo di migranti (“evidentemente irregolare” secondo l’ex ministro dell’Interno) che in un servizio mandato in onda su Rete4 avrebbero gioito per l’uscita del leader della Lega dal governo. Salvini, poi, ha aggiunto: “Distinguendo tra i regolari e gli ...

Ue - polemica su commissario alla ‘protezione dello stile di vita europeo’. Amnesty : ‘Collegare Migranti e sicurezza messaggio preoccupante’ : Diventa un caso il titolo ufficiale attribuito da Ursula Von der Leyen al futuro commissario Ue Margaritis Schinas, incaricato delle questioni migratorie e della “protezione dello stile di vita europeo“. La prima obiezione ad arrivare da una cancelleria porta la firma della portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye. In conferenza stampa a Parigi, la fedelissima del presidente Emmanuel Macron ha detto che la formulazione ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'governo ripristini legalità e faccia entrare Ocean Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Non si tratta di far cose straordinarie e nessun ministro è obbligato ad applicare il decreto sicurezza bis: il governo italiano ripristini semplicemente la legalità, prima ancora del buon senso e dell'umanità, faccia sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino c

Governo Conte : impugnata legge 'anti Migranti' del Friuli amministrato dalla Lega : Il Partito Democratico, per bocca del proprio Segretario Nicola Zingaretti, aveva annunciato che il nuovo Governo Conte sarebbe andato alla ricerca di discontinuità rispetto al precedente in merito a certi temi. Inevitabile subito pensare all'immigrazione e alle frontiere serrate dal pensiero leghista di Salvini, radicalmente diverso da quello tendente a sinistra dei dem. E, tra i primi provvedimenti del nuovo esecutivo, c'è proprio la scelta di ...

Conte bis al via - primo atto : mossa anti Lega sui Migranti : Debutto con strappo, per il Conte bis, che ieri ha giurato al Quirinale e, subito dopo, riunito il primo Consiglio dei ministri. Tra i primissimi atti del nuovo esecutivo c'è infatti,...

Governo Pd e M5s - primo atto in CdM : impugnano legge sui Migranti. Fedriga e Lega : "Vergogna - traditori" : Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deciso di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 9 del 08/07/2019, recante "Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale", in quanto numer

Il governo impugna la legge del Friuli (a guida Lega) : “Discriminatoria contro Migranti” : Il Consiglio dei ministri ha deciso di impugnare una legge regionale del Friuli Venezia Giulia (ente a guida del leghista Massimiliano Fedriga) ritenuta "discriminatoria" nei confronti dei migranti, oltre che irrispettosa di alcune competenze statali. La proposta è stata avanzata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e approvata dal Cdm.Continua a leggere

Salvini indagato per diffamazione a Carola Rackete/ Migranti Sea Watch - guai Lega : Matteo Salvini indagato a Milano per diffamazione alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete: la denuncia, i social e i nuovi guai della Lega

Migranti - Galli (Lega) vs Sciurba (Mediterranea) a La7 : “Video di ong che aiutano scafisti”. “Ce li giri - quereliamo” : “Ci sono video che mostrano come le ong aiutino gli scafisti”. “Ce li giri, così li aggiungiamo alle numerose querele per calunnia che stiamo portando avanti”. Scontro, in diretta a L’Aria che tira – estate, su La7, tra il viceministro allo Sviluppo economico, Dario Galli (Lega), e Alessandra Sciurba (Mediterranea), che ha aggiunto: “Smettetela di parlare di sacchi di patate, queste sono persone con ...

Migranti : nave Eleonore a Pozzallo - Legambiente ‘volontari allontanati dal porto’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – I volontari di Legambiente, giunti al porto di Pozzallo (Ragusa) per accogliere la nave Eleonore della Ong Lifelie con a bordo ci sono 104 Migranti, sono stati fatti allontanara dall’aerea portuale. A denunciare l’accaduto è il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna. “Ad accogliere la nave uno scroscio di applausi del circolo Legambiente di Pozzallo, con le bandiere del ...

Pressing Mare Jonio - scontro Pd-Lega su Migranti : Lo scontro sui migranti infiamma la politica anche nel pieno dei negoziati per il Conte-bis, con la nave Mare Jonio ancora ferma davanti 13 miglia davanti alle Lampedusa con 34 persone a bordo. "Queste cose non vogliamo piu' vederle. Non e' umano. Fate scendere subito questi esseri umani", ha chiesto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, attaccando il divieto imposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Riaprire i porti non e' un ...

Orban scrive a Salvini : “Caro Matteo non dimenticheremo i tuoi sforzi contro i Migranti illegali” : Dopo il tweet endorsement di Trump per il presidente del Consiglio incaricato Conte, è arrivata una lettera scritta da Orban per il ministro degli Interni uscente Salvini: "Noi ungheresi ti consideriamo nostro alleato nella lotta per conservare il patrimonio cristiano europeo e affrontare le migrazioni".Continua a leggere