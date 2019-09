MIGRANTI L' accordo di Malta non esiste | e c' è chi lo scambia per Dublino

Sarà difficile sanzionare i Paesi contrari all'accordo sui MIGRANTI di Malta : difficile, se non impossibile, che chi tra i Paesi Ue non accetterà o neppure darà segno di prendere in considerazione l'accordo di ieri a Malta sulla questione migranti si ritrovi poi gravato di sanzioni. Lo si è ipotizzato ieri, lo si è detto - anche con enfasi, sebbene misurata e contenuta - in conferenza stampa dopo il minivertice dei ministri dell'Interno di Italia, Francia, Germania e della stessa ...

MIGRANTI - nell’accordo di Malta la stretta sulle navi umanitarie : Le nuove regole ricalcano il codice Minniti. Via le supermulte previste dal decreto sicurezza. Ma le Ong non dovranno ostacolare i soccorsi delle Guardie costiere, inclusa quella libica

MIGRANTI - raggiunto accordo per documento comune. Lamorgese : “Passi concreti” : Il mini vertice sui Migranti che si è tenuto oggi a La Valletta sembra aver prodotto qualche risultato. I ministri degli interni di Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia, insieme al Commissario per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, hanno raggiunto un accordo di massima sottoscrivendo un "documento comune", che adesso verrà discusso nel Consiglio per gli affari interni già programmato per l'8 ottobre prossimo in Lussemburgo.La ...

MIGRANTI - Conte : “Per Salvini accordo è una fregatura? Prima tenevamo le persone in mare e la soluzione si trovava dopo le mie telefonate” : “Io rispetto le opinioni di tutti, è nel mio dna, ma vorrei rimarcare che in passato tenevamo le persone in mare e poi la redistribuzione si faceva sulle telefonate nel week end mie e del ministro Moavero. Non è sostenibile dire che adesso non è stato fatto un passo in avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine dell’Assemblea Onu, replicando ai giudizi di Matteo Salvini sull’intesa di Malta L'articolo ...

MIGRANTI - Conte : “Salvini critica l’accordo? Non si può negare passo avanti”. E torna a chiedere chiarimenti su rapporti Russia-Lega : L’accordo sui Migranti siglato a Malta nei giorni scorsi, secondo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte “è storico”. E anche se per Matteo Salvini “è una fregatura”, “ritenere che questo non sia un passo avanti, non penso sia sostenibile”. “Rispetto le opinioni di tutti”, ha detto parlando a margine dell’Assemblea generale dell’Onu a New York, “però vorrei rimarcare che ...

Accordo a Malta sui MIGRANTI. Lamorgese : un primo passo concreto : Trovato un Accordo sulla redistribuzione dei migranti che arrivano in Europa. Nel vertice de La Valletta, tra i ministri degli Interni di Italia, Francia, Germania e Malta, sotto l'egida della Commissione Ue e della presidenza finlandese di turno, si è raggiunta l'intesa che prevede un meccanismo di redistribuzione dei migranti soccorsi in mare e sbarcati, con tempi rapidissimi, al massimo 4 settimane; inoltre, una volta redistribuiti i migranti ...

Che cosa significa per l’Italia il nuovo accordo sui MIGRANTI? : (foto: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images) “Un risultato storico” (il premier Giuseppe Conte); “L’Italia non è più sola” (Huffington Post), “L’Europa s’è desta” (La Repubblica). Dopo che i ministri dell’Interno di Italia, Malta, Francia e Germania lunedì hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per modificare la gestione dei migranti che arrivano via mare in Europa, i toni delle istituzioni e di molta stampa sono stati a dir ...

Ue - Sassoli : l'accordo sui MIGRANTI va allargato : Ue, Sassoli: l'accordo sui migranti va allargato."Finalmente si va nel senso indicato dal Parlamento europeo".

MIGRANTI - Benifei (Pd) : “Accordo è passo avanti fondamentale - Italia è tornata al tavolo. Prima Salvini nemmeno si presentava” : “Credo che con questo accordo si sia fatto un passo avanti fondamentale perché si è ricominciato a discutere. L’Italia è tornata al tavolo. Quindi, con la ministra Lamorgese e un impegno del Pd per invertire la rotta, finalmente si riapre il dossier immigrazione e si fanno passi avanti con un accordo che ora deve essere portato fino in fondo”. Così il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, ...

Vertice Malta MIGRANTI : rotazione volontaria porti - cosa contiene l’accordo : Vertice Malta migranti: rotazione volontaria porti, cosa contiene l’accordo Passi in avanti nella politica migratoria comunitaria. Il ministro dell’Interno Lamorgese si è definita soddisfatta del Vertice di Malta sui migranti, al quale hanno partecipato Italia, Malta, Francia e Germania. Stando all’accordo – che dovrà essere sottoposto agli altri Paesi dell’Unione -, si procederà a una rotazione su base ...

MIGRANTI : Casarini - 'ok accordo Malta ma serve cambiare approccio su Libia' (2) : (AdnKronos) - "E si concretizza nell'impedire alle persone di fuggire da situazioni di guerra e gravi violazioni di diritti umani prosegue ancora Luca Casarini - La cosiddetta guardia è al centro di indagini internazionali perché i suoi legami con gli smuggler (i trafficanti di esseri umani ndr) son

MIGRANTI : Casarini - 'ok accordo Malta ma serve cambiare approccio su Libia' (3) : (AdnKronos) - Poi, per quanto riguarda le ong, Casarini dice: "Vogliono che non andiamo più in mare a soccorrere chi ha bisogno. Bene, lo facessero loro, ripristinando operazioni come Mare nostrum e salvando vite umane come ogni paese che si dice civile dovrebbe fare". "Aprano canali di ingresso leg

MIGRANTI : Open Arms - 'accordo Malta? Passo positivo ma stop accordi con Libia' : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - "Diciamo che è presto per dirlo. Sicuramente un Passo positivo che si sia avviata discussione e che si cerchino soluzioni strutturali. Però preoccupante che si confermino accordi con Libia e appoggio Guardia Costiera libica". Così Veronica Alfonsi, la portavoce di Open

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - scontro sui MIGRANTI : "Accordo di Malta è una fregatura". "Non essere geloso" : "Non so se Giuseppe Conte si rende conto che è la criminalità che gestisce il traffico di esseri umani in cambio che, forse, gli altri Paesi accoglieranno su base volontaria. Più che un accordo mi sembra una sola, una fregatura". Matteo Salvini, intervistato su SkyTg24 stronca l'accordo sulla redist