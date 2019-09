Migranti | il governo giallorosso non cambia linea | gli accordi con la Libia vanno bene

Migranti : Lega - 'sbarco a Messina? Regalo del governo dell'inciucio' : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - "Centottanta Migranti da gestire, a cui presto se ne aggiungeranno altri. E' questo il Regalo di Pd, Renzi e M5S alla città di Messina. Chiederemo chiarezza sul ruolo della nostra città nella nuova emergenza immigrazione creata dal governo dell'inciucio". Così, in una

Migranti - Salvini critica l’accordo di Malta : “È una fregatura - governo ha calato le braghe” : Secondo il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, l'accordo siglato a Malta sulla questione dei Migranti è una "fregatura": "Una sòla, come si dice a Roma, il porto rimane quello italiano e se ci va bene, se gli altri vorranno, entro un mese redistribuiranno il 10% degli sbarcati. Ditemi voi se è un grande successo o una calata di braghe".Continua a leggere

Migranti : Mediterranea - 'governo italiano complice orrore Guardia costiera libica?' : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "La sedicente "Guardia costiera libica" ha ucciso un giovane sudanese sparandogli alla schiena, subito dopo averlo catturato in mare, mentre tentava con altri di fuggire dall'inferno. È l'organizzazione internazionale per le migrazioni dell'Onu a renderlo noto. I miliz

Conte : “Di Battista? Mi fido del Pd - sostiene il governo. Sui Migranti dovevo chiedere cortesie personali - ora in Ue cambio di approccio” : “C’è un’ottima clima di lavoro” e viene portato avanti “un progetto riformatore che ha una prospettiva”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla dal palco della festa di Articolo 1 intervistato da Enrico Mentana e ribadisce la sua fiducia verso questa nuova esperienza di governo e anche verso il Partito democratico. Rispondendo alle parole di Alessandro Di Battista che oggi in un lungo post su ...

Governo - chiesti a Ministro Bellanova più Migranti - Fusaro : 'Vogliono schiavi da sfruttare' : Il primo Governo Conte era quello dell'avvocato del popolo (come lui stesso si è autodefinito), del Movimento Cinque Stelle, ma anche di Matteo Salvini e della Lega. Da Ministro dell'Interno il numero uno del Carroccio si era battuto affinché si mettesse in pratica la politica dei porti chiusi e si arrivasse all'approvazione delle nuove norme dei decreti sicurezza di stampo leghista, con particolare riferimento a ciò che concerneva ...

Steinmeier : col nuovo governo italiano intese sui rifugiati Migranti - si accelera sul patto : Il presidente tedesco, da domani in visita di Stato a Roma: «Il passato totalitarista non è un evento concluso, ma una responsabilità comune»

Capezzone : 'Governo ritenuto vassallo da Francia e Germania - su Migranti fregatura certa' : È passato esattamente un anno da quando l'Italia ingaggiava un vero e proprio braccio di ferro con l'Europa. Erano i tempi in cui il Bel Paese chiedeva la possibilità all'Europa di innalzare il debito e finanziare misure come quota 100 ed il reddito di cittadinanza. I toni erano aspri e non certo cordiali. Adesso che al governo italiano non c'è più il pensiero sovranista della Lega e di Matteo Salvini, si sta un po' acquisendo la consapevolezza ...

Via libera del governo alla Ocean Viking. Lampedusa è porto sicuro per 82 Migranti : L’intesa sulla redistribuzione tra Italia, Francia e Germania. Il sindaco di Lampedusa: “Noi trattati da cretini”

Migranti - il governo apre i porti per la Ocean Viking - Franceschini : 'Torna la politica' : Ocean Viking sbarca in Italia, a Lampedusa per la precisione. L'isola è stata designata come porto sicuro per lo sbarco degli 82 Migranti a bordo, dopo il permesso di evacuazione concesso ad una donna incinta di 9 mesi l'11 settembre, e la conseguente fine dell'odissea. La nave comunque non entrerà in porto, perché i profughi saranno trasbordati su motovedette della guardia costiera. L'arrivo dei Migranti è stato annunciato via Twitter dal ...

Sbarchi Migranti - Feltri attacca : 'Il governo rosso si appresta a farci invadere dai neri' : Al timone del Paese resta il Movimento Cinque Stelle. E' cambiato, però, il partner. Al posto della Lega c'è il Partito Democratico che, com'è noto, ha già annunciato una linea di discontinuità rispetto a quelle che erano state le politiche messe in atto dal governo gialloverde nella sua interezza. Tra i temi più scottanti, per i quali i dem hanno tutta l'intenzione di cambiare registro, c'è quello dell'immigrazione. La scelta dei "porti chiusi" ...

Ocean Viking - Luigi Di Maio : "Anche col precedente governo l'obiettivo era la redistribuzione dei Migranti" : "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Unione europea aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti". Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau, interviene sul caso della nave ong che è stata autorizzata a sbarcare a Lamped

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’Europa per una politica rigorosa e umana sui Migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...

Vertice di Governo sui Migranti : per Ocean Viking soluzione vicina : Vertice di Governo sui migranti: per Ocean Viking soluzione vicina.Si e' tenuto a Palazzo Chigi un Vertice governativo