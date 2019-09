Migranti | 420 espulsi a Padova | permessi di soggiorno ottenuti illegalmente

Fonte : blogo

(Di giovedì 26 settembre 2019) Martedì scorso, il tribunale diha emesso sentenza di condanna nei confronti di un nigeriano e di un consulente del lavoro per immigrazione clandestina. Il cittadino nigeriano, titolare di due attività kebab, assumeva in maniera fittizia dei connazionali e consegnava le pratiche al consulente che poi si occupava di seguire il finto assunto nella richiesta dei documenti diin Questura. Dopo aver scoperto la truffa, l’ufficio immigrazione della Questura è ora alla ricerca dei 142 assunti in maniera illegale per procedere all’one. Zingaretti: "Italia e UE devono risolvere il problema deiin Libia" Il segretario del PD Nicola Zingaretti interviene sulla gestione dei flussi migratori e conferma che una parte dell'emergenza deve essere risolta in Libia. Contestualmente, è in programma l’one ...

AnnalisaChirico : A Ventimiglia 420 migranti respinti dalla Francia verso l’Italia nella prima settimana di settembre. Poi si è prose… - ile_lpzms : RT @VittorioDeSant7: MAFIA. PEDOFILI. SPACCIO. ESTORSIONI. STUPRI. VIOLENZE. PROSTITUZIONE. TUTTO VOLUTO DAL PD È M5S Migranti: 420 espul… - geokawa : RT @roberto_marcato: ???CHE NOTIZIA MERAVIGLIOSA ?? #Migranti:#procura #Padova invia #questura 420 nomi da espellere (ANSA) - PADOVA,… -