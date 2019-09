Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Eravate proprio a caccia? Siete capitati nel posto giusto. Abbiamo deciso di stilare per voi unaall'acquistodei modelli più appetibili, anche in rapporto al prezzo proposto. Chi di voi ha di recente acquistato una mega TV può essersi reso conto che laaudio non è come se l'aspettava: non avendo la ben che minima intenzione di tempestare il proprio soggiorno di cavi e fili di ogni genere, avete pensato - giustamente - la soluzione possa essere rappresentata da un questo aggeggio, che non vuole e non può sostituirsi ad un impianto 5.1 o 7.1, ma che è comunque in grado di regalare grosse soddisfazioni. Rispetto al suono prodotto, leper TV presentano dimensioni contenute, e posso per questo essere collocate dove meglio si crede, anche nei casi in cui lo spazio è assai risicato. L'effetto ottenuto è quello della simulazione ...

OptiMagazine : Migliori #soundbar: guida all'acquisto 2019 delle casse per TV di qualità -