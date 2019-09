Michelle Pfeiffer sulla cover di Vanity Fair

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019)nasce a Santa Ana, in California, il 29 aprile 1958. L’attrice ottiene la fama internazionale nel 1983, con il ruolo di Elvira Hancock nelcult Scarface, accanto ad Al Pacino È la nuova, attesissima, star di Maleficient 2, con Angelina Jolie ed Elle Fanning Candidata al Premio Oscar per Le relazioni pericolose (1988), I favolosi Baker (1989) e Due sconosciuti, un destino (1992) Maggiori successi: Batman – Il ritorno (1992), Pensieri pericolosi (1995), Le verità nascoste (2000), Hairspray – Grasso è bello (2007) e Dark Shadows (2012). Ruoli più importanti in: Ladyhawke (1985), Paura d’amare (1991), L’età dell’innocenza (1993), White Oleander (2002), Madre! (2017), Assassinio sull’Orient Express (2017) e Ant-Man and the Wasp (2018). Film rifiutati: Thelma & Louise, Basic Instinct, Il silenzio degli innocenti, Pretty ...

