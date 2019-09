Adam Levine : «In un mondo sempre più folle - cerchiamo di ritagliarci un momento per pensare a coloro che aMIAmo» : Pubblicato giovedì notte a sorpresa, “MEMORIES” è il singolo con cui i MAROON 5 ci accompagneranno nelle stagioni più fredde dell’anno! “MEMORIES“, che si sviluppa come una malinconica poesia accompagnata da una melodia essenziale e un testo evocativo, segna un momento di crescita creativa e personale per la band. Oltre ad avere sonorità più emotive rispetto ai lavori passati, il singolo affronta un nuovo tema per ...

MIA - più di 200 prodotto per 700 milioni di euro : a Roma torna il mercato del’audiovisivo : La Dea Fortuna, l’atteso film di Ferzan Ozpetek che torna a dirigere Stefano Accorsi. Calibro 9, il sequel del cult anni ’70 Milano Calibro 9, oggi firmato da Toni D’Angelo; o L’immortale, spin off della serie Gomorra con cui Marco D’Amore passa alla regia cinematografica per l’epopea del ‘suo’ Ciro Di Marzio. Sono alcuni dei titoli in anteprima al 5/o MIA-mercato Internazionale ...

VendemMIA Abruzzo 2019 - CIA : "Meno uva ma più qualità" : Pescara - Vini di buona qualità anche se con un calo della produzione. Secondo le prime stime la produzione di uva in Abruzzo dovrebbe ridursi dell’11% rispetto all’annata record del 2018. E’ il dato principale che caratterizza anche l’andamento della Vendemmia delle province di Chieti e Pescara, in linea con il trend nazionale. Complessivamente, nella regione la produzione dovrebbe raggiungere circa i 3 milioni di ettolitri, a fronte ...

Francesca De Andrè : "Con Giorgio siamo più innamorati che mai. Non parlo più con MIA sorella Fabrizia - Gennaro Lillio noioso - infantile" (video) : prosegui la letturaFrancesca De Andrè: "Con Giorgio siamo più innamorati che mai. Non parlo più con mia sorella Fabrizia, Gennaro Lillio noioso, infantile" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 settembre 2019 18:34.

Ferrero preMIA i dipendenti : 2mila euro in più in busta paga per gli obiettivi raggiunti : Ferrero ha firmato l’accordo con i sindacati relativo al premio per l’esercizio 2018-2019, oltre 2.000 euro, destinato ai circa 6mila dipendenti italiani e previsto dal contratto integrativo aziendale. Per l’anno in corso, l’importo massimo raggiungibile è di 2.220 euro lordi, determinati dal risultato economico - unico per tutta l’azienda - e da quello gestionale, legato all’andamento specifico di ogni ...

“Lo faccio anche per MIA madre”. Cristiano Ronaldo - la decisione inaspettata. La più importante della sua vita : Questa sì che è una bella notizia per la famiglia Ronaldo. Eh sì, perché in casa saranno esposti a breve fiori d’arancio. Il calciatore non ha dubbi: chiederà a Georgina Rodriguez di diventare sua moglie e lei senza dubbio dirà di sì. Sua compagna dal 2016 e madre di Alana Martina, la più piccola dei suoi quattro figli è elettrizzata all’idea. Durante “Good Morning Britain”, programma della tv d’oltremanica, il fuoriclasse bianconero ha aperto ...

Gli algoritmi di ricerca di Amazon preMIAno i prodotti più redditizi? : Sign with logo for ecommerce company Amazon at the company’s regional headquarters in the Silicon Valley town of Sunnyvale, California, October 28, 2018. (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) Amazon avrebbe modificato gli algoritmi che alimentano il suo sistema di ricerca dei prodotti per favorire quelli con margini di profitto più elevati. L’accusa è stata diffusa da un’inchiesta del Wall Street Journal, che riporta ...

DAMIANO ER FAINA E SHARON MACRÌ NON SI SONO LASCIATI/ 'Sei la cosa più importante' : DAMIANO Er FAINA Coccia e SHARON MACRÌ fanno pace. Il chiarimento definitivo in un secondo falò del confronto richiesto a Temptation Island Vip 2019

Alba Parietti : "Su Denny Mendez ho detto la più grossa cretinata della MIA carriera" : Ospite della prima puntata della nuova edizione di detto Fatto condotta da Bianca Guaccero, Alba Parietti ha dichiarato quale sia stata la cosa di cui si sia più pentita nella sua carriera: "Nel 1996 fui cacciata dalla giuria di Miss Italia. Ero madrina di quella edizione e dissi che Denny Mendez non era rappresentativa della bellezza italiana. E' stata la più grossa cretinata che abbia mai detto in quarant'anni di carriera". Nel corso della ...

AstronoMIA : scoperta la stella di neutroni più densa del cosmo : scoperta una stella di neutroni a circa 4.600 anni luce dalla Terra: ha un diametro di soli 30 km, e racchiude una massa 2,17 volte il Sole, cosa che la rende l’oggetto più denso del cosmo. le caratteristiche della stella sono state descritte su “Nature Astronomy” dal gruppo dell’Università della Virginia Occidentale, coordinato da Maura McLaughlin e Duncan Lorimer. J0740+6620 è una stella di neutroni rotante, una pulsar, ...

Al Milano Green Forum un sistema più efficiente per econoMIA circolare : Milano, 16 set. (AdnKronos) – Un progetto culturale che mira a informare e formare la società civile su un cambiamento già in atto di cui sempre più siamo chiamati ad essere interpreti. Questo il tema della prima edizione di ‘Milano Green Forum 2019’, organizzato al MiCo, proposto come laboratorio per riflettere sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblico, imprese, terzo settore e cittadini sul tema Ambiente. Il Forum ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Jakobsen : “Richeze è uno dei migliori apripista al mondo. Questo è il giorno più bello della MIA carriera” : Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) si impone nell’ultima tappa della Vuelta a España 2019, davanti a un certo Sam Bennett (Bora-Hansgore). Per il campione neerlandese si tratta del secondo successo in quest’edizione del grande giro spagnolo, dopo quello ottenuto a El Puig. L’alfiere della Deceuninck chiude così in bellezza il suo primo grande giro della carriera, dopo aver sofferto per due settimane solo per potersi giocare ...

Temptation Island Vip 2019/ Simone e DaMIAno 'Er Faina' i più "tormentati" perché... : Temptation Island Vip 2019, Simone e Damiano i più "tormentati" di queste prime battute dello show: ecco le ultime anticipazioni.

Claudia - moglie di Nainggolan - il tumore e la chemio : «Il periodo più brutto della MIA vita» : Claudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia e Radja NainggolanClaudia Lai, moglie del calciatore Radja Nainggolan, due mesi fa aveva raccontato il «nuovo percorso della vita» che si era ritrovata a dovere intraprendere: l’inizio della chemioterapia, dopo la diagnosi di un tumore. «Che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta ...