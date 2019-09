MIA | il Mercato Internazionale Audiovisivo torna a Roma dal 16 al 20 ottobre

MIA - più di 200 prodotto per 700 milioni di euro : a Roma torna il mercato del’audiovisivo : La Dea Fortuna, l’atteso film di Ferzan Ozpetek che torna a dirigere Stefano Accorsi. Calibro 9, il sequel del cult anni ’70 Milano Calibro 9, oggi firmato da Toni D’Angelo; o L’immortale, spin off della serie Gomorra con cui Marco D’Amore passa alla regia cinematografica per l’epopea del ‘suo’ Ciro Di Marzio. Sono alcuni dei titoli in anteprima al 5/o MIA-mercato Internazionale ...

Presentata la nuova edizione del MIA - il mercato audiovisivo con oltre 200 episodi e 100 film presentati : Ferzan Ozpetek, Marco D'Amore, Edoardo De Angelis, Sally Potter, Beppe Fiorello sono solo alcuni dei nomi di attori, autori e registi che porteranno i loro nuovi progetti al MIA, il mercato Internazionale audiovisivo che si svolgerà a Roma dal 16 al 20 ottobre. Un progetto nato da una costola del Festival del Cinema di Roma, come ricordato nel corso della conferenza stampa, da quella che si chiamava "Business Street" e diventato un ...

Mercato NBA – MIAmi Heat su Chris Paul : interesse reciproco ma l’ostacolo è da 124 milioni! : I Miami Heat sondano il terreno per Chris Paul e incassano il suo gradimento: il contratto pesante però rappresenta un ostacolo non indifferente L’interesse dei Miami Heat per Chris Paul non è mai scemato. La franchigia della Florida aveva già sondato il terreno per CP3 quando vestiva la maglia dei Rockets e non ha intenzione di demordere ora che è passato ai Thunder. Del resto OKC, in pieno rebuilding dopo l’addio di Paul ...

'MIA figlia scomparsa' : trovata morta in bagno supermercato/ Pisa - rimasta lì per ore : Una donna di 32 anni trovata morta nel bagno di un supermercato alla periferia di Pisa: la madre ne aveva denunciato la scomparsa nei giorni scorsi.

Calciomercato - le ultime : Kalinic alla Roma - DarMIAn al Parma - Han alla Juventus - le altre trattative : Calciomercato – Ultimi giorni frenetici di Calciomercato per le squadre di Serie A. Molti gli affari definiti o in dirittura d’arrivo nelle ultime ore. La Roma ha scelto il vice-Dzeko. Torna in Italia Nikola Kalinic, dopo l’esperienza deludente con la maglia dell’Atletico Madrid. Accordo trovato con i Colcheneros sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Al giocatore, invece, andranno ...

Solskjaer dà indicazioni di mercato : DarMIAn verso il… Parma - commento anche su Smalling e Sanchez : “Non sono molti i giocatori inglesi che hanno avuto la possibilità di giocare in Italia, speriamo che torni un giocatore migliore”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer sul trasferimento di Chris Smalling alla Roma.”E’ un’opportunità per Chris che si è venuta a creare negli ultimi due giorni. Con sei difensori centrali non avrei potuto garantirgli un posto in prima ...

Lecce - entusiasmo Sticchi DaMIAni tra mercato e obiettivi : “Ho un sogno…” : Per anni impantanato in Serie C, partendo sempre coi favori del pronostico, poi puntualmente smentito. Ma ecco arrivare la promozione, in Serie B e subito in A. Doppia. Improvvisa. Inaspettata. E’ lo stesso presidente del Lecce, Sticchi Damiani, a rimanere tutt’ora sorpreso di quanto compiuto dalla sua squadra: “Non mi sembra vero – dice in un’intervista a Gazzetta dello Sport – siamo in anticipo di ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 12 agosto in DIRETTA : Icardi al Napoli? DarMIAn vicino all’Inter : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 12 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi ...

Lecce - Sticchi DaMIAni : “Sul mercato non siamo fermi - diverse trattative date per saltate…” : “Completeremo l’organico del Lecce in maniera adeguata, tale da poter iniziare l’avventura in serie A in maniera degna”. A dirlo è il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, a margine di una conferenza stampa riguardante il settore giovanile e l’accordo con Linkem, azienda che farà da sponsor e partner. “Non siamo fermi – ha proseguito il numero uno giallorosso – e posso dire che ...