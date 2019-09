Metti la nonna in freezer film stasera in tv 25 settembre | cast | trama | curiosità

Fonte : cubemagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019)lainè ilin tv mercoledì 252019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVlainin tv:e scheda USCITO IL: 15 marzo 2018GENERE: CommediaANNO: 2018REGIA: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi: Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara BouchetDURATA: 100 minutilainin tv:Simone Recchia (Fabio De Luigi), un finanziere impacciato ma incorruttibile, è pronto a perseguire giustizia a tutti i costi. Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice vive grazie alla pensione della, mentre aspetta da tempo di essere pagata dallo Stato per il lavoro svolto. Quando l’anziana signora improvvisamente muore, Claudia deve trovare un escamotage per evitare la bancarotta ...

ladisansa : stasera c'è su rai 1 METTI LA NONNA IN FREEZER e ovviamente lo si guarda per ammirare la bravura e bellezza di miriam leone. ?? - cineblogit : Stasera in tv: 'Metti la nonna nel freezer' su Rai 1 -