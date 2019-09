Mercato Juventus | Tonali incanta | Paratici prepara l’assalto al nuovo pirlo

CalcioMercato Juventus : possibile scambio Emre Can - Meunier con il Paris Saint Germain : La Juventus, dopo il successo di Brescia, è pronta a preparare il match di sabato contro la Spal, previsto alle ore 15:00 prima della seconda giornata di Champions League contro il Bayer Leverkusen. La vittoria contro la squadra di Balotelli ha permesso ai bianconeri di raggiungere 13 punti ed attualmente sono primi in classifica in attesa del big match della quarta giornata di campionato fra Inter e Lazio. Nonostante il Calciomercato si sia ...

CalcioMercato Juventus - emergenza esterni : potrebbe arrivare Marcos Alonso a gennaio : La Juventus ha ottenuto una buona vittoria a Brescia, in un campo davvero molto difficile e contro una squadra in grande forma, che ha visto anche il ritorno di Mario Balotelli. Non era certamente facile ottenere tre punti al Rigamonti, ma il club bianconero ce l'ha fatta e Sarri si sta dimostrando un allenatore molto cinico. Nel match contro il Brescia, però, si è infortunato Danilo, che è stato sostituito da Juan Cuadrado. L'eclettico ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic : c’è il Manchester United - il nodo sarebbe l’ingaggio : Il Calciomercato della Juventus si muove in uscita e Mario Mandzukic è il primo giocatore da piazzare. Già in estate si era capito che per lui nel progetto bianconero non c’era spazio ma nessuno era riuscito a portarsi a casa il croato. Con l’esclusione dalla lista Champions e nessun minuto in campo la certezza è che l’attaccante dovrà cambiare aria già a gennaio. Nonostante i 33 anni le pretendenti non mancano, tra queste ci sarebbe anche il ...

Mercato Juventus - colpo grosso per la difesa : assalto allo spagnolo : Mercato Juventus – Nomi nuovi in casa bianconera, coperta molto corta sugli esterni per quanto riguarda la difesa. Paratici così è pronto ad intervenire a gennaio. Alex Sandro, Danilo e l’adattato Cuadrado. Ad oggi sono questi gli esterni difensivi a disposizione di Maurizio Sarri che nei giorni scorsi ha ammesso di sperare in un recupero più veloce di De Sciglio. Anche con il rientro dell’ex Milan, la coperta sembra comunque ...

CalcioMercato Juventus - Eriksen potrebbe essere la prossima opportunità a parametro zero : La Juventus è pronta a disputare la quinta giornata di campionato contro il Brescia, in un match molto importante per la classifica. Come è noto infatti, i bianconeri sono secondi in classifica dopo la sofferta vittoria in Serie A contro l'Hellas Verona, ed in previsione Inter - Juventus del primo ottobre, sarà molto importante non perdere altri punti. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, nonostante il Calciomercato estivo ...

CalcioMercato Juventus - arrivano conferme dall'Inghilterra : interessa Haaland (RUMORS) : La Juventus, come è noto, è sempre molto attenta al mercato dei giovani, lo ha dimostrato anche nel Calciomercato estivo, nel quale ha investito molto su giovani per la prima squadra ma anche per l'under 23 e la Primavera. In prima squadra spiccano i nomi del classe 1999 De Ligt, l'acquisto più oneroso del mercato bianconero, poi quello del classe 1998 Demiral, arrivato dal Sassuolo, non dimenticando l'investimento su Pellegrini, il terzino ...

CalcioMercato Juventus - possibile scambio Emre Can-Meunier a gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Emre Can. Il centrocampista tedesco di origini turche è stato escluso dalla lista della Champions League e non è sicuramente contento di questo. L'ex giocatore del Liverpool era un intoccabile di Massimiliano Allegri, mentre ora, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha perso il suo posto da titolare fisso. Per ...

CalcioMercato Juventus - Willian occasione a zero : Lampard e lo United gli ostacoli : Il Calciomercato della Juventus continua a guardare con attenzione agli svincolati. L’Inghilterra è da tempo fucina di giocatori di talento da acquistare a parametro zero ed è per questo che Paratici ha puntato lì il suo mirino. Dopo le operazioni Ramsey ed Emre Can, il club bianconero potrebbe tentare l’assalto a Eriksen, in uscita dal Tottenham, e a Willian. Il brasiliano sembra obiettivo complicato ma è probabile che un tentativo verrà fatto. ...

Mercato Juventus - Paratici tratta col PSG : maxi scambio a gennaio : Mercato Juventus – Resta aperto lo scenario per il futuro di Emre Can. Il tedesco ha poco spazio con Sarri e non è stato inserito nella lista Champions dal tecnico della Juventus. Ipotizzabile una sua cessione a gennaio, con il Paris Saint-Germain che resterebbe sulle tracce del centrocampista ex Liverpool come scrive ‘Tuttosport’. Mercato Juventus, Meunier e Willian a Torino Nell’operazione con il club campione di ...

Mercato Juventus - Emre Can tra sirene spagnole e il solito PSG : Emre Can resta un elemento centrale del Mercato della Juventus. Dopo l’esclusione dalla lista Champions e i soli 30 minuti giocati contro il Napoli è ormai chiaro che Sarri ne può fare a meno. Le gerarchie a centrocampo lo vedono in fondo alla graduatoria, superato da Khedira, Matuidi, Ramsey e anche da Rabiot. Così il tedesco potrebbe cercare fortuna altrove già a gennaio con molte squadre che osservano con attenzione la situazione. Per i ...

CalcioMercato Juventus - i bianconeri puntano il baby bomber Haland : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Erling Haland, fortissimo attaccante norvegese che ha davvero stupito in questo inizio di stagione. Si tratta di un giocatore molto fisico, che ha solo diciannove anni e che per le sue prestazioni è finito nel mirino di alcune big del calcio europeo, come Juventus, Real Madrid e Manchester United. Haland ha già segnato ben ...

CalcioMercato Juventus - sarebbero pronte due cessioni per gennaio : Perin e Pjaca : Sarà un mercato di gennaio molto interessante quello che riguarderà la Juventus: si attendono sicuramente delle novità già entro settembre sulla situazione Mandzukic, che dovrebbe accettare l'offerta di alcune società del Qatar, anche se i bianconeri chiedono 10 milioni di euro per la sua cessione. Qualora non si concretizzasse, possibile una cessione a gennaio della punta bianconera. Probabili partenze dovrebbero riguardare anche due giocatori ...

CalcioMercato Juventus : piace Haaland e Raiola può dare una mano a battere le concorrenti : È Erling Haaland il nuovo obiettivo del Calciomercato della Juventus. Lo rivela il Guardian che svela l’interessamento dei bianconeri pronti alla battaglia con le due squadre di Manchester. Il gigante norvegese si è mostrato al mondo con la tripletta all’esordio in Champions League contro il Genk. Il Salisburgo al momento non commenta i rumors e si tiene stretto il suo gioiello che a soli 19 anni non solo è titolare ma in questa stagione ha già ...

Mercato Juventus : cessione entro il 30 settembre. E’ ancora possibile : Mercato Juventus – La società bianconera ed in particolare Fabio Paratici, è ancora a lavoro per sfoltire la rosa di Maurizio Sarri. Nelle settimane passate, si è tanto parlato delle possibili partenze di Paulo Dybala e Mario Mandzukic, ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso la situazione è molto ingarbugliata, ma rimane ancora aperta una possibile soluzione, non per l’argentino ex Palermo, ma per il croato che è ormai ...