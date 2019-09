Mercato Basket – Colpo Trento | grande ritorno in Serie A | c’è la firma di Alessandro

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 25 settembre 2019)Gentile è un nuovo giocatore di: il cestista azzurro torna inA dopo l’esperienza spagnola con l’Estudiantes Dopo un buon Mondiale disputato con la maglia azzurra,Gentile ha deciso di fareinA. Conclusa l’esperienza spagnola con l’Estudiantes, la 26enne ala azzurra ha deciso dire con. Gentile, che in passato ha vestito la maglia di Milano dal 2011 al 2017, era stato dato abbastanza vicino alla Virtus Bologna nelle scorse settimane. Nessun accordo però con le ‘V Nere’ per un bis della stagione 2017-2018. Dunque il trasferimento aalla corte di coach Brienza che, secondo la ‘Rosea’ è ormai ultimato. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo, ...

Pianeta_Basket : MERCATO A - Trento pensa al colpo Alessandro Gentile? - Pianeta_Basket : MERCATO A - La Germani Brescia attende Angelo Warner - Pianeta_Basket : MERCATO NBA - Warriors, in arrivo Marquese Chriss -