Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ildiospiterà il debutto delladi. Il nuovo modello del costruttore nipponico utilizzerà la meccanica del prototipo e-Tpv che abbiamo già guidato su strada: la presentazione è fissata per il prossimo 23 ottobre, data di apertura alla stampa della rassegna nipponica.Anche col Wankel come range extender. Pensata per essere prodotta in massa, laauto a batterie della Casa di Hiroshima sarà il terzo modello della nuova generazione di vetture del costruttore e verrà proposta in differenti configurazioni. Oltre alla full electric, infatti, in gamma dovrebbe arrivare anche una variante con range extender di tipo Wankel. Il prototipo e-Tpv, da cui deriverà questa vettura, si basa su un pianale pensato per ospitare un pacco batterie da 35,5 kWh abbinato a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 143 CV e 265 Nm. Questa configurazione, ...

dinoadduci : Mazda - Al Salone di Tokyo la prima elettrica di serie - quattroruote : La #Mazda svelerà al Salone di #Tokyo la sua prima elettrica: qui i primi dettagli --> - motorionline : #Mazda, la prima elettrica di serie sarà presentata al Salone di #Tokyo 2019 -