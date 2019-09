Marco Vannini | nuovo fascicolo Ciontoli? Reato verso prostituta | Chi l' ha

Marco Vannini - la lettera dei genitori contro Franca Leosini dopo l’intervista a FqMillennium. E la risposta della giornalista : Pubblichiamo la lettera di Marina Conte e Valerio Vannini, genitori di Marco Vannini, rivolta alla nostra redazione dopo l’intervista rilasciata dalla giornalista Franca Leosini al mensile FqMillennium. In coda la risposta della giornalista, conduttrice di Storie Maledette. “Abbiamo avuto occasione di leggere il sunto di una intervista rilasciata dalla giornalista Franca Leosini al mensile FQMillennium nel corso della quale la stessa ...

Marco Vannini - la decisione del sindaco nel ricordo del giovane ucciso a 20 anni : Un teatro per i giovani nel nome di “Marco Vannini”. Così si chiamerà il nuovo centro polifunzionale di via Yvon De Begnac di Ladispoli e sarà dedicato proprio alla memoria del giovan ucciso a 20 anni, il 18 maggio del 2015, con un colpo di pistola esploso nella casa dei genitori della sua fidanzata, Martina Ciontoli. La giunta comunale di Palazzo Falcone ha approvato la delibera all’unanimità.\\ adsensesi ”Prima di procedere in tal ...

Con la pistola per strada! Caso Marco Vannini - nuova accusa per Antonio Ciontoli : Nuovi guai per Antonio Ciontoli. L’uomo, ritenuto da due gradi di giudizio responsabile della morte di Marco Vannini ora è anche indagato per minaccia aggravata. Il sottoufficiale della Marina, arruolato nei servizi segreti, che si è attribuito la responsabilità della morte del giovane cerveterano, è stato convocato dai magistrati e sentito ieri nella caserma dei carabinieri di via Sangallo, a Civitavecchia.\\ Il padre della fidanzata di ...

Il vero audio choc! Le urla di Marco Vannini durante la telefonata al 118 : Si è parlato molto in queste settimane del caso di Marco Vannini, il giovane di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola mentre si trovava a casa della fidanzata. A spararlo è stato Antonio Ciontoli, capofamiglia, il quale è stato condannato in primo grado a 14 anni per omicidio volontario, poi ridotti a 5 anni in Appello per omicidio colposo. Il prossimo 7 febbraio è attesa la Cassazione che deciderà definitivamente sul destino dell’uomo.\\ Nei ...