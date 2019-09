Mangia da trent’anni solo panini al formaggio | “Ho un attacco di panico ogni volta che

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Colazione, pranzo e cena sempre lo stesso piatto:al. È la “dieta” che segue da trent’anni April Griffiths, una donna originaria del Warwickshire, nel Regno Unito, che ha raccontato di avere una vera e propria fobia dire qualsiasi altra cosa. “che tento di provare nuove cose ho undi, tutto il mio corpo inizia a tremare e sono terribilmente nervosa – ha spiegato al quotidiano Metro -. La paura di soffocare e sperimentare una diversa consistenza del cibo mi spaventa e anche se ho provato are porzioni di riso, pasta o verdure grandi come un pisello, non sono mai stata in grado di ingoiarle senza vomitare. È diventato molto imbarazzante per me uscire perre con nuove persone, perché devo spiegare perché sto ordinando un sandwich ale spesso diventa il discorso del tavolo”. April ha ...

