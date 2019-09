Maltempo Umbria | oltre 200mila euro di danni ad Alviano

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019)di: è la prima stima delle conseguenze delche ha colpito nei giorni scorsi. Il sindaco, Giovanni Ciardo, ricorda che in poche ore sono caduti100 mm d’acqua, determinando criticità di gestione in diverse aree del territorio comunale. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza dell’apertura del Centro operativo comunale per affrontare l’emergenza e monitorare la situazione, con il supporto,che della Protezione civile e dei vigili del fuoco, dei tecnici Anci della F.A. Nord-Ovest dell’orvietano, del Consorzio Tevere Nera, della Provincia di Terni, del Servizio idrico integrato, di2 e delle Ferrovie. L'articolodiadMeteo Web.

Umbria_N_Web : Alviano, maltempo: Nota Consorzio Tevere-Nera lavori bonifica e messa in sicurezza aree danneggiate… - PaolaTacconi : RT @umbriaOn: #Ferentillo, giù masso da due #tonnellate. #Maltempo, forti #precipitazioni ad #Alviano: danni da oltre 200 mila euro https:/… - PerugiaViVa : RT @umbriaOn: #Ferentillo, giù masso da due #tonnellate. #Maltempo, forti #precipitazioni ad #Alviano: danni da oltre 200 mila euro https:/… -