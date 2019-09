Malattie neuromuscolari pediatriche | nasce il primo Centro Italiano

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019)in Italia ilIstituto di ricerca clinica in ambito pediatrico sulle, patologie altamente invalidanti, come l’atrofia muscolare spinale (Sma) e le distrofie muscolari, con un grave impatto sociale, caratterizzate da lunghi e complessi percorsi di cura e assistenziali, per le quali la ricerca è impegnata a più livelli nell’individuare strategie terapeutiche. Il NeMO Institute of Neuromuscular Research (NINeR) è stato inaugurato oggi a Roma dalClinico NeMO (NeuroMuscular Omnicentre) e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. “Stiamo vivendo un momento storico straordinario per le– sottolinea Alberto Fontana, presidente dei Centri Clinici NeMO – nel quale la ricerca sta riscrivendo la storia naturale di queste patologie. Ecco perché comeClinico NeMO, insieme a ...

