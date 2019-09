Mafia | stragi del 1993 | indagato l' ex Premier Silvio Berlusconi

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'indagine sulledel, e avrebbe iscritto nel registro degli indagati anche l'ex. La notizia arriva direttamente da Palermo, in particolare proprio dai legali di Marcello Dell'Utri, ex senatore di Forza Italia, anch'egli coinvolto nel processo sulla cosiddetta trattativa "Stato -". Quella della difesa è stata una mossa che avrebbe consentito allo stessodi deporre in aula, almeno così si apprende dalla testata giornalistica online Leggo., quindi, sarebbe finito al centro dell'inchiesta in quanto "di reato connesso" e a depositare tutta la certificazione emanata dai pm fiorentini sono stati gli stessi legali dell'ex. La rabbia della moglie di Dell'Utri: 'Perchénon testimonia?' Nel frattempo la moglie di Marcello Dell'Utri, Miranda, è davvero molto ...

Agenzia_Ansa : #Mafia, Silvio #Berlusconi indagato nel procedimento sulle stragi del 1993 #ANSA - TgLa7 : Mafia: Berlusconi indagato in procedimento stragi. Inchiesta della procura di Firenze - repubblica : ?? Mafia, #SilvioBerlusconi indagato nel procedimento #stragi #Firenze -