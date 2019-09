«Made in Italy» | così Mediaset alza l’asticella della serialità

Kimap - l’app Made in Italy che aiuta i disabili a spostarsi : segnala i percorsi più semplici e gli ostacoli architettonici : Le persone con disabilità motoria hanno un nuovo strumento tecnologico utile per agevolare la loro mobilità e autonomia. Si tratta di Kimap, il primo navigatore intelligente che informa gratuitamente e in tempo reale i disabili in carrozzina sull’accessibilità delle strade, marciapiedi ed edifici. L’innovativa applicazione è stata creata e sviluppata da una start up italiana, la Kinoa di Firenze. Kimap è disponibile a costo zero, ed è ...

Moda green - il Made in Italy sostenibile fatto di eco-tessuti e scarti agricoli vale 30 milioni di euro : “È una filiera tutta da costruire, ma di cui abbiamo il know-how, considerata la vicinanza tra le donne e la tradizione tessile, nella storia e ancora oggi”. Pina Terenzi è la presidente nazionale di Donne in Campo-Cia, associazione italiana di imprenditrici e donne dell’agricoltura che ha lanciato il marchio registrato Agritessuti. Un brand per creare una filiera del tessile Made in Italy 100% ecosostenibile, con tessuti naturali e ...

Made in Italy la prima fiction italiana di Amazon Prime Video : Made in Italy fiction, disponibile su Amazon Prime Video il primo lavoro italiano Da Netflix ad Amazon Prime Video. La rivoluzione digitale continua anche nell’industria cinematografica. È ...

Made in Italy "racconta gli anni '70 attraverso la moda" e approda su Amazon prima di Canale 5 : Alla ricerca del Made in Italy per le quote da rispettare all'interno del proprio catalogo, Amazon Prime Video si affida proprio a Made in Italy, una serie tv sviluppata da Taodue per Mediaset. Una serie storica sotto due diversi aspetti, come è stato sottolineato più volte durante la presentazione al Festival delle Serie Tv, sia perchè racconta uno spaccato della storia italiana, ma anche perchè fa la storia della tv con la prima ...

Da Castellani Shop arredamento Made in Italy per uffici - negozi e magazzini con soluzioni personalizzate : La prima impressione è quella che conta. Anche nell’arredamento di spazi commerciali. Il cliente è oggi più attento alle scelte

In passerella sfila il Made in Italy : Dieci stilisti, cento outfit, uno storico palazzo di Milano nel giorno clou della settimana della moda meneghina. Nella filiale Intesa Sanpaolo di via Verdi a Milano, tra Brera e piazza Scala, è andata in scena la sfilata "Next Trend", iniziativa del gruppo bancario che ha visto in passerella le creazioni di dieci marchi delle PMI italiane, provenienti da tutto il Paese. Un segnale di attenzione al settore della moda, che genera un valore ...

Cast e personaggi di Made in Italy debuttano su Amazon Prime : il period drama ha già deluso tutti? : Un vero e proprio period drama, questo è quello che regaleranno Cast e personaggi di Made in Italy al pubblico di Canale5 e, ancora prima, agli abbonati Amazon Prime che da oggi hanno modo di vedere gli episodi della prima stagione. I Seventies sono raccontati attraverso gli occhi della sua protagonista, Irene (Greta Ferro), la cui vita si incontra e si scontra con personaggi davvero esistiti, fatti ed eventi reali e fittizi, regalando al ...

Lavoro - allarme delle imprese : «Non troviamo 139mila persone da assumere per il Made in Italy» : Lavoro, le imprese lanciano l'allarme: la formazione è la prima emergenza nazionale, tanto che stimano di non riuscire ad assumere 139mila lavoratori specializzati nei prossimi tre anni....

Le protesi Made in Italy stampate in 3D per i bambini mutilati dalla guerra in Siria : All'Università di Damasco, in Siria, è stato aperto un laboratorio dove si producono protesi in 3D per i bambini mutilati di guerra. Un'iniziativa tutta italiana grazie alla donazione dell'associazione Amar Costruire Solidarietà Reggio Emilia, WASP e Arche 3D WASPHub Mantova. A raccontare una delle prime esperienze riuscite è il Massimo Moretti, Ceo di Wasp: "Il piccolo Siriano sembrava perplesso, forse non capiva bene cosa ...

La microfibra Dinamica - ecologica e Made in Italy - conquista il Salone di Francoforte : Il futuro dell’automotive è elettrico e sempre più orientato a collaborare con aziende green e selezionare materiali ecosostenibili per i rivestimenti degli interni. L’ennesima conferma arriva dal Salone di Francoforte 2019 – uno degli eventi più attesi dell’auto – dove Dinamica, la prima microfibra ecologica Made-in-Italy – ha i riflettori puntati. Il suo stile unico, il suo tocco raffinato e l’impronta che porterà la Miko ...

L’Alta velocità americana corre con l’ingegneria Made in Italy : l’ingegneria italiana spinge L’Alta velocità ferroviaria negli Stati Uniti. Nel paese in cui la ferrovia è ancora oggi il simbolo dell’unione tra l’Est e l’Ovest, il treno rimane una questione da pionieri

Falso Made in Italy - Guardia di finanza di Gorizia denuncia 66 persone : Prodotti fabbricati nei Paesi dell'Est dove venivano però apposte le indicazioni di prodotto italiano “Made in Italy”, e poi venduti in Italia. È l'illecita commercializzazione di quasi 5 milioni di articoli, del valore commerciale di oltre 16 milioni di euro, scoperta dai militari della Guardia di finanza di Gorizia, che hanno denunciato 66 persone. 35 le società coinvolte. Una parte dei beni illecitamente commercializzati - 350 mila prodotti e ...

Moda : Magoni - 'Made in italy e sostenibilità sono nostre priorità' : Milano, 19 set. (AdnKronos) - Regione Lombardia è a fianco di "'White' che rappresenta una grandissima vetrina internazionale e un'opportunità per tante aziende". Lo dice Lara Magoni, assessore lombardo alla Moda intervenendo oggi all'inaugurazione del salone White a Milano, nell'ambito della Milano

Made in Italy : a Milano un progetto per nascita filiera aceto (2) : (AdnKronos) - “Questa è anche una filiera culturale - dichiara Armando de Nigris, Presidente del Gruppo omonimo - l’industria non può fare da sola, deve poter lavorare al fianco delle istituzioni delle associazioni e dei consorzi per dare autorevolezza alla filiera ed educare il consumatore. Troppe