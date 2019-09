M5S | gruppo di senatori vuole un comitato di 10 al posto di Di Maio capo

Senato - manca la maggioranza per due volte : salta la seduta in Commissione e Lega esulta. M5S assenti per assemblea su capogruppo : E’ mancata per due volte la maggioranza in Commissione Affari costituzionali in Senato e la seduta è stata rinviata a domani 25 settembre. L’organismo, chiamato a dare un parere su un atto del governo sulla giustizia contabile, non si è potuto esprimere per la mancanza del numero Legale necessario. Il presidente leghista Stefano Borghesi ha riaggiornato la seduta e il Senatore del Carroccio Roberto Calderoli ha diffuso una nota per ...

M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e Toninelli (2) : (AdnKronos) – In base alle nuove regole dello statuto, l’assemblea dei deputati eleggerà a maggioranza assoluta dei propri componenti il presidente del gruppo “nonché, su sua proposta, il vicepresidente vicario, i segretari ed il tesoriere”. Anche al Senato la squadra si rinnova. Domani alle 13.30 i senatori grillini si riuniranno per avviare le procedure per eleggere il nuovo capogruppo e la sua squadra. A Palazzo ...

M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e Toninelli : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Entra nel vivo la sfida per l’elezione dei nuovi capogruppo del M5S di Camera e Senato. Domani a Montecitorio, o al più tardi mercoledì mattina, saranno ufficializzate le candidature per le cariche apicali del direttivo e, almeno per ora, si profila una gara a quattro. Sarebbero due, infatti, i ‘ticket’ pronti a sfidarsi: da una parte il tandem composto dall’attuale vicecapogruppo ...

M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e Toninelli : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Entra nel vivo la sfida per l’elezione dei nuovi capogruppo del M5S di Camera e Senato. Domani a Montecitorio, o al più tardi mercoledì mattina, saranno ufficializzate le candidature per le cariche apicali del direttivo e, almeno per ora, si profila una gara a quattro. Sarebbero due, infatti, i ‘ticket’ pronti a sfidarsi: da una parte il tandem composto dall’attuale vicecapogruppo ...

M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e Toninelli (2) : (AdnKronos) – In base alle nuove regole dello statuto, l’assemblea dei deputati eleggerà a maggioranza assoluta dei propri componenti il presidente del gruppo “nonché, su sua proposta, il vicepresidente vicario, i segretari ed il tesoriere”. Anche al Senato la squadra si rinnova. Domani alle 13.30 i senatori grillini si riuniranno per avviare le procedure per eleggere il nuovo capogruppo e la sua squadra. A ...

M5S a rischio scissione : Toninelli probabile capogruppo al Senato per frenare la fronda : L’idea per depotenziare Renzi: un gruppo autonomo dove potrebbero confluire i fedelissimi di Alessandro Di Battista e i critici verso Luigi Di Maio. Ma i vertici lavorano per l’unità

**Ue : Verdi italiani scrivono a gruppo europeo - no a ingresso M5S** : Roma, 20 set . (AdnKronos) – ‘Abbiamo chiesto, con lettera formale, a tutti gli europarlamentari Verdi di votare ‘no’ all’ingresso del M5S nel gruppo Greens/Efa. Benché Di Maio sostenga la possibilità, per il suo partito, di rafforzare la propria identità a livello europeo legandola ai temi dell’ambiente, sottolineiamo che, tra noi e loro, esistono delle differenze sostanziali”. Così in una nota ...

Tra M5S - Pd e «responsabili» : i parlamentari che potrebbero cambiare gruppo : Per depotenziare Renzi c’è già chi intravede la nascita di un drappello a sostegno di Conte a cui si starebbe già lavorando dalle parti di Forza Italia formando l’ennesimo gruppo di “responsabili”

Parlamento Ue - perché abbiamo detto no all’ingresso di M5S nel gruppo dei Verdi europei : Qualche giorno fa una cara amica, che da sempre crede nell’ambientalismo e nei valori della democrazia, mi ha scritto di avere votato e aver fatto votare Europa Verde alle ultime elezioni europee, ma di non avere intenzione di farlo in futuro, perché i Verdi italiani si sono espressi con nettezza contro l’ingresso del M5S nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo: per lei questa scelta sarebbe il segno della nostra chiusura e del non essere ...

Riforme : M5S accelera - in capigruppo taglio parlamentari in calendario : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il M5S accelera sulla riforma che introduce il taglio dei parlamentari. Mercoledì prossimo, a quanto si apprende, i grillini intendono chiedere la calendarizzazione del testo nel corso della riunione dei capigruppo di Montecitorio. Obiettivo dare il via libera definitivo al ‘taglia seggi’ -riforma che per essere completata necessita di un ultimo passaggio alla Camera- già in autunno.L'articolo ...

Lettera M5S per entrare nei Verdi a Strasburgo. Domani la conta nel gruppo della Keller : L’atto formale è stato compiuto la settimana scorsa: una Lettera di poche righe in cui la delegazione del M5s eletta all’Europarlamento chiede un incontro ai Verdi Ska Keller e Philippe Lamberts per poter entrare nel loro gruppo europeo. Direzione univoca: i pentastellati si sono mossi solo con gli ambientalisti, vorrebbero trovarla lì la loro casa europea, non hanno avanzato richieste simili con il gruppo dei liberali ...

M5S - si apre la partita dei capigruppo : Roma, 14 set. – (AdnKronos) – (di Antonio Atte) – di Antonio AtteChiusa la partita dei sottosegretari, nel M5S è già iniziata una nuova sfida per due incarichi, non di governo ma pur sempre di prestigio. Si tratta della presidenza dei gruppi di Senato e Camera. A Palazzo Madama, dopo l’approdo di Stefano Patuanelli al vertice del Mise, il direttivo M5S dovrebbe convocare per fine mese le elezioni del nuovo capogruppo: ...

M5S - si apre la partita dei capigruppo : Roma, 14 set. – (AdnKronos) – (di Antonio Atte) – di Antonio AtteChiusa la partita dei sottosegretari, nel M5S è già iniziata una nuova sfida per due incarichi, non di governo ma pur sempre di prestigio. Si tratta della presidenza dei gruppi di Senato e Camera. A Palazzo Madama, dopo l’approdo di Stefano Patuanelli al vertice del Mise, il direttivo M5S dovrebbe convocare per fine mese le elezioni del nuovo ...

Camera : domani riunione D’Incà con capigruppo M5S - Pd e Leu su calendario lavori : Roma, 9 set. (AdnKronos) – riunione domani con il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, e i capigruppo alla Camera di M5S Francesco D’Uva, del Pd Graziano Delrio e di Leu Federico Fornaro. L’incontro era previsto per oggi ma, spiega uno dei partecipanti, è slittato a domani. Oggetto dell’incontro, è quello “di fare il punto su cosa inserire nel calendario dei lavori di ...