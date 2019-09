L’uomo del giorno | Josef Bican | il più grande marcatore di tutti i tempi | show in

Diritti inviolabili delL’uomo e dei bambini : elenco e definizione. Quali sono? : Diritti inviolabili dell’uomo e dei bambini: elenco e definizione. Quali sono? Vi sono Diritti che vanno oltre la mera previsione legislativa, in quanto insiti nella natura stessa dell’uomo come essere libero. Si tratta dei cosiddetti Diritti inviolabili, che costituiscono patrimonio non soltanto dell’uomo adulto, ma anche di tutti i giovani e dei bambini (prescindendo dunque dal compimento della maggiore età). ...

L’uomo del giorno - Marco Tardelli : i retroscena sugli inizi e quell’urlo rimasto nella storia… : Quest’oggi, la consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno’ è dedicata a Marco Tardelli, storico calciatore soprattutto della Juventus e della Nazionale e campione del Mondo nel 1982. L’ex centrocampista compie 65 anni. Destro di piede, osservando il suo idolo Gigi Riva (sinistro) diventa ambidestro. Cresce calcisticamente nel San Martino ma viene scartato ai provini da Bologna, Fiorentina e Milan a causa ...

Top e flop : Llorente L’uomo del match. Una doppietta e un rigore procurato : Top e flop della 4a giornata del campionato di Serie A Top Dzeko (Roma) 90 minuti di sofferenza, dove è prezioso anche in fase difensiva, realizza al minuto 93 il goal partita. Un goal importante per la classifica ed il morale della squadra giallorossa. Llorente (Napoli) l’uomo del match. Una doppietta, un rigore procurato in una settimana in cui è stato decisivo anche e soprattutto in Champions. Berardi (Sassuolo) il suo assist di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Paolo Rossi - l’eroe del Mondiale 1982 : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata emozionante per gli appassionati del mondo del calcio, torna alla mente una giornata storica, è il compleanno infatti di Paolo Rossi. E’ stato uno dei calciatori più importanti, un attaccante eccezionale e che ha dato grosse soddisfazioni con i club italiani e con la maglia della Nazionale italiana. Soprannominato Pablito trascinò l’Italia alla ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Ronaldo - il ‘fenomeno’ (quello vero) : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e per il mondo del calcio, è il compleanno di Ronaldo, l’ex calciatore dell’Inter. Attualmente un dirigente ma è stato uno degli attaccanti più forti in circolazione, non a casa veniva chiamato il ‘Fenomeno’, era dotato di una qualità fuori dal comune, velocità e controllo di palla ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Settembre : S’indaga sugli affari di Toto con L’uomo della Leopolda : Dieci anni in libertà Come forse avrete saputo (scherziamo…), il Fatto Quotidiano compie 10 anni. Tutto quel che c’era da raccontare, di questa meravigliosa avventura che naturalmente continua, lo trovate nel numero speciale di Millennium in Edicola. Oggi ci facciamo gli auguri con quelli che ci hanno inviato tanti amici del Fatto, personaggi del mondo della cultura e dello […] di Peter Gomez, Antonio Padellaro e Marco ...

L’uomo del giorno – Ante Rebic - la nuova avventura al Milan e la voglia di emergere : La consueta rubrica di CalcioWeb ‘L’uomo del giorno‘ è oggi dedicata all’attaccAnte croato Ante Rebic, l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato passato al Milan per dar manforte al reparto offensivo rossonero. Rebic, prima di aver fatto bene in Germania, dall’Italia c’era già passato. Due parentesi diverse con la Fiorentina, qualche presenza col Verona e soltanto due gol con la ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Monchi - alla scoperta di talenti : Continua il nostro classico appuntamento con ‘L’uomo del giorno‘, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno del direttore sportivo Monchi. E’ stato un Buon calciatore, ha trascorso tutta la carriera nel Siviglia, nel ruolo di portiere, si è ritirato dal calcio giocato nel 1999. Poi ha intrapreso la carriera da dirigente e sono arrivate le maggiori ...

“Turbolenza” di David Szalay è un libro sui misteri del volo e delL’uomo : (foto: David McNew/Getty Images) Eccolo, finalmente, il Grande romanzo aviatorio: David Szalay – già autore del pregevole Tutto quello che è un uomo (Adelphi) – torna in libreria grazie allo stesso editore con Turbolenza, un efficace affresco di storie che hanno come minimo comune denominatore l’aeroplano, inteso non semplicemente come mezzo di spostamento di massa simbolo della contemporaneità – ogni capitolo del romanzo, narrato dal ...

L’uomo del giorno - David Seaman : l’incredibile trasformazione del portiere miope beffato da Ronaldinho : David Seaman è una leggenda del calcio inglese. Uno dei più forti portieri che i britannici abbiano mai avuto. Un personaggio sui generis e a suo modo una leggenda. La sua carriera si è dipanata tra Peterborough, Qpr, Birmingham e soprattutto Arsenal. In particolare, con la maglia dei Gunners ha fatto vedere le cose migliori. Oltre 500 i gettoni con la maglia dell’Arsenal, 75 presenze e due Mondiali da titolare con la maglia dei Tre ...

L’uomo del giorno - Mário Jardel : dai saluti sotto la curva sbagliata alla dipendenza da cocaina : Mário Jardel Almeida Ribeiro compie 46 anni. La storia di oggi è quella di una punta dall’innato senso del gol e di come questo talento si possa sprecare. Ha militato in squadre di 11 nazioni diverse. Strepitose le sue esperienze con Porto, Galatasaray e Sporting Lisbona, malissimo in Italia con l’Ancona. Jardel è stato uno degli attaccanti più prolifici del mondo tra la fine degli anni 90 e l’inizio degli anni 2000. Ha ...

Diego Maradona - L’uomo e la divinità del calcio in un racconto senza agiografia : È stato l’amore per il calcio, dice Asif Kapadia, regista già premio Oscar e autore di documentari su Amy Winehouse e Ayrton Senna a spingerlo a misurarsi con Diego Maradona. Una sfida, per cercare di raccontare una contraddizione vivente che è stata, come recita il sottotitolo del film, “ribelle, eroe, sfrontato, dio”. E una sfida vinta, perché Kapadia è riuscito grazie a un lavoro certosino su materiali sterminati in gran parte inediti (500 ...

L’uomo del giorno - Simone Perrotta : vita da mediano e trequartista - una statua dedicata e il Mondiale del 2006 : Nato a Ashton-under-Lyne, nella contea inglese di Greater Manchester, Simone Perrotta vi ha vissuto fino all’età di 5 anni, trasferendosi in seguito a Cerisano, nella provincia di Cosenza. Inizia la carriera con la maglia della Reggina, uscendo da uno dei vivai più floridi d’Italia. Nell’estate del 1998 viene ingaggiato dalla Juventus. Trova pochissimo spazio e passa al Bari. Vive tre stagioni ottime con la maglia del ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Manuel Pellegrini - da calciatore bandiera dell’Universidad de Chile : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, è il compleanno dell’allenatore Manuel Pellegrini, giornata importante per gli appassionati delle statistiche legate al mondo del calcio. Inizio la carriera da calciatore e diventa la bandiera dell’Universidad de Chile, esperienza dal 1973 fino al 1986, colleziona 451 partite ma mette a segno solamente 7 reti. Poi intraprende la carriera da allenatore e le ...