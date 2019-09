Londra | emergenza per la scomparsa di Denise | sua madre non ha notizie dal 7 agosto

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019), 21 anni, èil 7scorso. Fino al 13avrebbe letto i messaggi WhatsApp sul cellulare senza rispondere, mentre dal giorno 23, invece, i messaggi non risultano più neanche visualizzati. Sua, che vive in provincia di Cuneo, in Piemonte, ha lanciato un appello a chiunque avesse sue

mcdallicardillo : RT @survivalitalia: .@Survival al #ClimateStrike di #Londra chiede che la voce indigena sia al centro della lotta contro i cambiamenti clim… - funestospirito : Mia cugina indice una riunione d’emergenza tra noi donne perché sto avendo una crisi e non so se più se voglio torn… - gio1893 : RT @survivalitalia: .@Survival al #ClimateStrike di #Londra chiede che la voce indigena sia al centro della lotta contro i cambiamenti clim… -