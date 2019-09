Lo scandalo Ucraina travolge Trump | “Presidente Zelensky | indaga su Biden Fammi questo

scandalo Ucraina : per Trump è più vicino il rischio impeachment : Sotto accusa per la registrazione di una telefonata, avvenuta il 25 luglio con Zelenskiy, nuovo presidente ucraino: Trump avrebbe minacciato la sospensione di aiuti militari se Zelenskiy non avesse ordinato un’inchiesta su Joe Biden, ex vicepresidente con Barack Obama e ora candidato democratico nella corsa alla Casa Bianca

Usa - democratici preparano un comitato per impeachment Trump dopo scandalo Ucraina. Biden : “Unica via se non consegna documenti” : Un comitato per proporre l’impeachment di Donald Trump. È la possibilità sulla quale stanno lavorando i democratici statunitensi in Congresso, che si incontreranno questa sera alle 22 ore italiane, dopo lo scandalo sull’Ucraina. Il presidente americano, infatti, avrebbe chiesto all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky di indagare su Joe Biden, ex vicepresidente sotto l’amministrazione Obama e candidato per la nomination ...