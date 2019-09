Liverpool | marito trascura moglie in fin di vita | trovata con piaghe infestate da mosche

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Un 66enne hato per mesi lamorente al punto tale che la povera donna è stata riseduta su una poltrona intrisa di urina e feci, e infestata dae vermi. Valerie Wallach, 61 anni, è morta dopo 20 giorni. Ora ilRichard deve rispondere di omicidio colposo per grave negligenza.

