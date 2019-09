LIVE Virtus Bologna-Virtus Roma 74-67 | Serie A basket in DIRETTA | gli emiliani vincono ma

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:29 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:28 Markovic è stato eletto MVP della partita, per lui un solo punto, ma nove rimbalzi e dodici assist. 22:27ha vinto ma non ha convinto fino in fondo, siamo alla prima giornata di Campionato e naturalmente c’è ancora molto da migliorare.non ha sfigurato questa sera ed ha addirittura da recriminare per qualche occasione di troppo sprecata nell’ultimo quarto. 74-67 Una schiacciata di Weems mette la parola fine. 72-67 1 su 2 anche per lui, 24” al termine. 72-66 Due liberi anche per Kyzlink. 72-66 1 su 2 alla lunetta per Markovic, 12 su 21 complessivo di. 71-66 Brutto scontro tra Basso e Markovic, quest’ultimo resta a terra. 71-66 Si fa perdonare subito Alibegovic,a ...

