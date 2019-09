LIVE Napoli-Cagliari | Serie A in DIRETTA | Mertens insegue Maradona al San Paolo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 20.38 Ildunque è al quarto turno della coppa nazionale contro la Sampdoria: chi vince, sfiderà l’Inter agli ottavi di finale. 20.36 Tra i protagonisti del match sarà sicuramente Nahitan Nandez, che con la sua garra proverà a dare fastidio al centrocampo casalingo. 20.34 Sarà interessante capire come la difesa campana fermerà Giovanni Simeone: l’argentino segnò tre gol nel nefasto pomeriggio 2018 di Firenze quando ilperse lo Scudetto. 20.32 Ilha vinto al terzo turno in dieci uomini per 2-1 contro il Chievo in Coppa Italia: il tris di vittorie manca dal 2016. 20.29 Ilsegnato 13 gol in questo avvio e il poker salentino ha caricato gli azzurri, davanti i propri tifosi, sarà più semplice provare a raggiungere il record di 19 ...

rtl1025 : ???? In diretta dal lungomare #Caracciolo di Napoli c'è @Mahmood_Music ?! ?? Segui il live in radiovisione su RTL 102… - rtl1025 : ???? E questa sera sul palco del lungomare #Caracciolo di #Napoli c'è @ManuDolcenera!?? Segui il live in radiovision… - rtl1025 : ???? Questa sera sul palco del lungomare #Caracciolo di #Napoli ci sono i @TheKolors ed @Elodiedipa!?? Segui il live… -