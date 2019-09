LIVE Napoli-Cagliari 0-1 | Serie A in DIRETTA | El Pata Castro gela il San Paolo nel

Fonte : oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADI INTER-LAZIO (ORE 21.00) 92′ Forcing delcon Zielinski da fuori area. 90′ 5 minuti di recupero. 90′ Fuori Joao Pedro, dentro Ceppitelli per blindare la difesa. 90′ Incredibile finale a: dopo il dominio dei partenopei, gol della beffa dei sardi e poi espulso K2. 89′ ESPULSO KOULIBALY PER PROTESTE! 88′ Gol tutto solo dell’ex Chievo di testa sul cross di Nandez partito in contropiede: reclamano i giocatori. 87′ VANTAGGIO!!!! INCREDIBILE AL SAN! EL! 86′ LLORENTE DI TESTA! FUORI ANCORA! DOMINIO! 86′ PISACANE PROVVIDENZIALE! Sulla linea sul bolide di Mertens. 85′ KOULIBALY! Ancora il senegalese da corner: palla fuori. 84′ Non c’è rigore, intanto Klavan rinvia in ...

rtl1025 : ???? In diretta dal lungomare #Caracciolo di Napoli c'è @Mahmood_Music ?! ?? Segui il live in radiovisione su RTL 102… - rtl1025 : ???? E questa sera sul palco del lungomare #Caracciolo di #Napoli c'è @ManuDolcenera!?? Segui il live in radiovision… - rtl1025 : ???? Questa sera sul palco del lungomare #Caracciolo di #Napoli ci sono i @TheKolors ed @Elodiedipa!?? Segui il live… -