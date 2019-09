Legge elettorale | ok a Referendum dal consiglio regionale Lombardia

Legge elettorale - ok a referendum dal consiglio regionale Veneto : Il consiglio regionale Veneto ha approvato con 28 voti favorevoli, 7 contrari e 3 astenuti, la proposta di deliberazione amministrativa.

Il centrodestra si ricompatta su Legge elettorale - verso ok referendum : Accordo 'last minute' nel centrodestra sul referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis. All'indomani della direttiva per l'astensione di Forza Italia emanata da Silvio Berlusconi, che rischiava di affossarne il percorso, i partiti della coalizione hanno trovato una intesa grazie alla quale anche Forza Italia dara' il suo via libera alla consultazione proposta dai leghisti. Cio' ha permesso al vicepresidente del Senato ...

Sardegna - M5s spaccato su referendum Legge elettorale : Caos nel M5s sardo in Consiglio regionale dopo che due dei sei consiglieri - Carla Cuccu ed Elena Fancello - hanno votato si' alla mozione della Lega sul referendum, contravvenendo cosi' alle indicazioni del gruppo. "Non ci aspettavamo questa posizione che va contro il gruppo M5s sardo e contro le direttive del movimento nazionale, ma ne prendiamo atto", ha dichiarato la capogruppo Desire' Manca. Il M5s potrebbe prendere provvedimenti? ...

Legge elettorale - referendum attraverso il sì di 5 Regioni per abrogare il proporzionale : mossa leghista per ostacolare la riforma di M5s e Pd : Il Veneto e la Sardegna hanno già dato il via libera, nel giro di qualche ora toccherà alla Lombardia, giovedì voterà la Liguria e sono in moto anche Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La proposta referendaria per l’abrogazione parziale della Legge elettorale passa attraverso i consigli regionali guidati dal centrodestra tra voti favorevoli, qualche inciampo e le proteste delle opposizioni. È l’arma “imposta” da Matteo ...

Forza Italia ostacolerà l'ipotesi referendum della Lega sulla Legge elettorale? : Silvio Berlusconi ha dato indicazione affinché Forza Italia si esprima con l'astensione nei Consigli regionali chiamati a discutere la proposta di referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis lanciata dalla Lega. È quanto ha confermato il deputato di FI, Sestino Giacomoni, che ha la responsabilità su tutti i coordinatori regionali di partito. "Su input del presidente Berlusconi ho inviato questo messaggio, ...

Niente tappe forzate sulla Legge elettorale : Roma. E ora? “Ora dobbiamo governare fino al 2023”, dice il grillino Stefano Lucidi, mentre esce dall’Aula del Senato. E nel dirlo, sottintende l’ovvio: “Governare col Pd, certo”, conferma. “Del resto – prosegue – era un incontro che stava nel destino di entrambi. Dal 2013 al 2018 abbiamo dovuto spi

Silvio Berlusconi tradisce Matteo Salvini? L'indicazione a Forza Italia sulla Legge elettorale : Silvio Berlusconi ha dato indicazione affinché Forza Italia si esprima con l'astensione nei Consigli regionali chiamati a discutere la proposta di referendum abrogativo della parte proporzionale del Rosatellum bis lanciata dalla Lega. A confermarlo il deputato di FI, Sestino Giacomoni, che ha la res

Sì del Pd al taglio dei parlamentari - la Legge elettorale può attendere : Per la legge elettorale si utilizzerà poi tutto il tempo di entrata in vigore della riforma costituzionale che riduce il numero degli eletti (almeno 5 mesi, se nessuno come sembra chiederà il referendum consultivo) per mettere a punto una riforma condivisa

Riforme : D’Incà - ‘taglio parlamentari e tavolo aperto per Legge elettorale’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Abbiamo già deciso in agosto, durante il programma fatto insieme, di passare subito alla votazione di questo importantissimo passaggio, che renderà più efficace e efficiente la nostra democrazia, avendo anche dei risparmi di cinquecento milioni di euro in cinque anni. Sono convintissimo che lo voterà anche il Pd, lo hanno affermato anche nelle ultime giornate, dall’altra parte occorrerà andare ...

Governo Pd-M5s - su taglio parlamentari e nuova Legge elettorale l'intesa non c'è : M5s in pressing, il taglio dei parlamentari potrebbe essere questione di settimane. Ma senza accordo sulla modifica della...

Nicola Zingaretti sta con Matteo Salvini : sulla Legge elettorale il Pd la pensa come la Lega : Nicola Zingaretti potrebbe tradire a breve l'alleato grillino. sulla legge elettorale infatti il Pd troverà sicuramente molta più sintonia fuori dalla maggioranza. "Basta che non facciano il proporzionale, noi collaboriamo", ha detto Giancarlo Giorgetti sul palco della Festa di Fratelli d'Italia, ad

Il M5s spinge sul taglio dei parlamentari. Cautela dal Pd - che frena anche sulla Legge elettorale : Luigi Di Maio lancia un aut aut agli alleati di governo sul taglio degli eletti: "La fiducia si dimostra. E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo governo è il taglio dei parlamentari". Il leader pentastellato fissa anche la dead line: entro le prime due settimane di ottobre. Proprio mercoledì la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio stabilirà il calendario dei lavori dell'Aula e, quindi, la data ...

I Cinquestelle spingono su taglio parlamentari. Cautela Pd - che frena su Legge elettorale : Luigi Di Maio lancia un aut aut agli alleati di governo sul taglio degli eletti: "La fiducia si dimostra. E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo governo e' il taglio dei parlamentari". Il leader pentastellato fissa anche la dead line: entro le prime due settimane di ottobre. Proprio mercoledi' la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio stabilira' il calendario dei lavori dell'Aula e, quindi, la data ...

Referendum Legge elettorale Lega : testo depositato - cosa prevede : Referendum legge elettorale Lega: testo depositato, cosa prevede La data più importante per la Lega da qui al prossimo mese sarà quella del 19 ottobre: si tratta del giorno in cui Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia saliranno sul “palcoscenico” di piazza San Giovanni (storica scenografia della sinistra) per richiamare il popolo di centrodestra all’orgoglio nazionale, attaccare l’attuale esecutivo guidato dall’alleanza M5S-PD e preparare il ...