Legalizzazione cannabis a San Marino | blitz in Parlamento | primo sì a richiesta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Sancome una piccola Amsterdam nel cuore dell’Italia. Abbandonata la pratica del paradiso fiscale, e con un debito pubblico triplicato in pochi anni, la Repubblica di Sanpotrebbe puntare sulla. La proposta di legge presentata da un gruppo di cittadini, che chiedevano di regolamentare il consumo, la produzione e la vendita a scopo ricreativo, senza limiti nei livelli di cannabinoidi, ha ottenuto il via libera delsammarinese, in maniera rocambolesca: mercoledì 18 settembre, complice la crisi di governo che si sarebbe poi risolta a notte fonda, e le frenetiche riunioni in corso, al momento della votazione in aula erano presenti solo 33 consiglieri sui 58 previsti. Risultato: la mozione è passata con 18 voti favorevoli (13 i contrari e 2 gli astenuti), innescando così un percorso parlamentare che potrebbe portare, in pochi mesi, a cambiare il volto di ...

