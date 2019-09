Lecce | 15enne cade da motorino I medici | “Nessuna attività cerebrale” Compagni di

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Elettroencefalograma piatto, questo il risultato degli ultimi esami a cui è stato sottoposto Alessandro C. Il giovane salentino venerdì scorso è stato coinvolto un incidente in scooter venerdì scorso: gli amici però non si arrendono; gli hanno dedicato le canzoni di Gemitaiz, il suo artista preferito, che ha pure risposto: "Sei nei nostri pensieri e ci auguriamo di ricevere buone notizie".

nieddupierpaolo : RT @RassegnaZampa: #Lecce, 15enne cade dallo scooter. I medici: «Morte cerebrale». Compagni di scuola disperati - RassegnaZampa : #Lecce, 15enne cade dallo scooter. I medici: «Morte cerebrale». Compagni di scuola disperati - Gazzettino : Lecce, 15enne cade dallo scooter. I medici: «Morte cerebrale». Compagni di scuola disperati -