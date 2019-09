Le sfilate di Milano e Parigi all’epoca di Greta Thunberg

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Chi lavora nel mondo della moda è allenato a fiutare l’aria che tira, nel tessile-abbigliamento l’obsolescenza e la conseguente progettazione di nuovi prodotti avviene a ritmo serrato: se non sei allenato ad essere flessibile non vai lontano. Vale per tutti: imprenditori e designer.La moda - si dice - è leggera, effimera, veloce: ma i motori che stanno dietro il fashion system da qualche tempo sembrano meno scattanti del solito e la cortina fumogena messa in campo dal marketing tradizionale meno efficace di un tempo. Di certo non funziona più per la nuova generazione “verde” (quella che ha preso a suo simboloThumberg) che desidera - anche da chi produce abbigliamento - un impegno ambientale decisamente maggiore di quello che hanno attuato sino ad ora le case di moda.Per le persone nate, come la maggior parte dei più ...

vogue_italia : In prima fila con Valentina e @ChiaraFerragni alle sfilate della Milano Fashion Week #FRONTROW… - vogue_italia : La collezione di Missoni Primavera Estate 2020 ha appena sfilato a Milano #MFW ?? - vogue_italia : Favolosa @GiGiHadid in passerella per @Fendi a Milano #MFW -