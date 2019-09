Lazio | Simone Inzaghi alza la voce | il provvedimento nei confronti di Immobile

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Si gioca la 5^ giornata del campionato di Serie A, in serata il big match mette di fronte Inter ein una partita che non ha bisogno di presentazioni. Inizio di stagione veramente importante per i nerazzurri che guidano la classifica del massimo torneo italiano a punteggio pieno, percorso altalenante invece per la squadra diche però nell’ultimo match ha conquistato la vittoria nel posticipo contro il Parma. Nella gara contro la squadra di D’Aversa da segnalare il battibecco trae l’attaccante Ciro, gesti plateali da parte del calciatore che non ha gradito la sostituzione con Caicedo poi il faccia a faccia in panchina. Prima è arrivato ildella società che ha comminato al calciatore una multa, poi quella diche ha deciso di non schierarlo titolare nella partita di oggi contro l’Inter, al suo posto ...

