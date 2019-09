L’autoritarismo personale di Trump

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Non si comprende come un Presidente degli Stati Uniti possa compiere degli atti sconsiderati come la minaccia di tagliare gli aiuti americani che sembra sia stata rivolta al presidente dell’Ucraina se non fosse intervenuto sugli affari del figlio di Joe Biden, probabile candidato presidenziale Democratico.Già in passato altri Presidenti misero in atto manovre analoghe per assicurarsi l’elezione o rielezione alla Casa Bianca, come nel caso di Nixon il quale, però, pagò la disinvoltura del Watergate con l’impeachment che mise fine alla sua lunga e brillante carriera.non viene dalla carriera politica, non conosce né vuole conoscere le regole istituzionali, e si circonda di spregiudicati Yes Men che hanno il solo compito di accondiscendere quel che il capo vuole. E quando non lo fanno, sono subito liquidati e sostituiti con altri ...

