“L’autismo nello zaino” | Ricky e la sua sfida per la vita

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È dedicato all’autismo “L’autismozaino”, il libro di Loredana Casucci, mamma diPravettoni, che verrà presentato mercoledì 25 settembre alle 18 al MAS – Museo d’Arte e Scienza di Milano di Via Quintino Sella 4. Contestualmente sarà inaugurata la mostra fotografica di Riccardo Pravettoni che porta lo stesso titolo del libro e resterà allestita nelle sale del museo fino al 2 ottobre. Dietro le parole e le immagini, il racconto di una, quella di ogni giorno, quella che unisce quel bimbo autistico alla sua mamma, paladina dei suoi diritti, in una società, capace solo di offrire compassione. Ogni giorno una nuova avventura, la scuola, lo sport, i viaggi. La più profonda disperazione lascia spazio ad una inaspettata speranza. Lungo il loro cammino incontrano personaggi eterogenei che li accompagneranno, divenendo anch’essi inconsapevolmente attori in questo ...

ADM_assdemxmi : RT @culturamilano: Inaugura oggi “L’autunno nello zaino” mostra fotografica di #RiccardoPravettoni. Al Museo d’Arte e Scienza fino al 2 ott… - culturamilano : Inaugura oggi “L’autunno nello zaino” mostra fotografica di #RiccardoPravettoni. Al Museo d’Arte e Scienza fino al… - dario_nistri : @Aelois_ Condivido il pensiero ma devo correggerti: l'autismo è una condizione, non una malattia, quindi chi è nell… -