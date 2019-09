Laura Torrisi | Amici Celebrities? Maria De Filippi e mia figlia Martina mi hanno

Pamela Camassa e Laura Torrisi - lacrime ad Amici : Bisciglia rincuora : Pamela Camassa e Laura Torrisi in lacrime ad Amici Celebrities: Filippo Bisciglia rincuora, Maria De Filippi lancia la pillola. Twitter ribolle: “Maestra di vita” Pamela Camassa e Laura Torrisi, dopo la prima performance ad Amici Celebrities scorrono le lacrime. lacrime di affetto, di amore, di attaccamento per i rispettivi nonni. Quella di Pamela sta male, […] L'articolo Pamela Camassa e Laura Torrisi, lacrime ad Amici: ...

LUCA BETTI/ E il mistero sulla relazione con Laura Torrisi : sono ancora fidanzati? : LUCA BETTI e Laura Torrisi fidanzati? Nessuna conferma o smentita ancora sulla possibilità che stiamo ancora insieme. Intanto spuntano degli indizi sui social...

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi insieme a cena : Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni sono stati pizzicati dal settimanale “Diva e donna” a Roma durante una cena in famiglia tra i due ex e la loro bambina di 7 anni. Hanno mantenuto rapporti ottimi nonostante la separazione avvenuta nel 2014 e i fan sperano sempre che la coppia possa ricostituirsi. “Alla signora che oggi mi ha detto: “Chissà com’è bella sua figlia… se ha ripreso dalla madre” allego foto del periodo del concepimento! Io ...

Laura Torrisi : età - altezza - peso - fidanzato e figli : Laura Torrisi deve la sua grande popolarità grazie al Grande Fratello. Allora sconosciuta, la giovane Laura partecipa all’edizione del 2006, dove arriva in semifinale ed esce con il 50% dei voti. Nonostante tutto il so volto resta impresso nei telespettatori del reality show e così inizia farsi strada nel mondo dello spettacolo. Prima le ospitate in tv, poi la grande occasione grazie a Leonardo Pieraccioni, che la scrittura per la parte da ...

Amici Celebrity : tra i quattordici concorrenti ci sono Laura Torrisi e Castrogiovanni : Non è stata ancora annunciata la data ufficiale della messa in onda della prima puntata della prima stagione di Amici Celebrity (che sembra potrebbe essere lunedì 23 settembre), ma intanto, poche ore fa, sono stati annunciati ufficialmente tutti i personaggi famosi che formeranno le due squadre di allievi della scuola di Amici. Il programma, tramite il profilo Instagram ufficiale, ha infatti reso noto i volti dei due coach della squadra bianca e ...

“Contraddizioni…”. Laura Torrisi toglie il fiato - la foto di fine estate fa boom : “Settembre è un mese in transito, non è più estate e non è ancora autunno. È il mese dei rimpianti e delle aspettative per il futuro. Un mese dove si muore e si rinasce. È il mese del “non so che cazzo mettermi” un mese ambiguo e pieno di contraddizioni, in perenne stato di metamorfosi ma mai definito. Il mese che con malinconia lascia il mare e con la stessa trepidante speranza, attende la neve”, con queste parole malinconiche e una foto ...

Amici Celebrities : Laura Torrisi - Ciro Ferrara - Joe Bastianich ed Emanuele Filiberto i primi quattro concorrenti : Laura Torrisi - Amici Celebrities La scuola di Amici apre le porte ai vip, o per meglio dire alle celebrità. Lo “spin off” dello storico programma di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, si chiamerà infatti Amici Celebrities (e non Amici Vip, come indicato in precedenza). Un promo diffuso nelle scorse ore, oltre al cambio del nome, ha quindi svelato le identità dei primi quattro concorrenti ufficiali del talent show. Faranno ...

