Latin Grammy 2019 | anche Rosalía e Camila Cabello tra i nominati

Fonte : news.mtv

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La lista è lunga!tra iNews Mtv Italia.

MarDelleDonne : RT @espos_gomez: Il problema non è il nominare gli spagnoli, è che con tanti cantanti latini emergenti e non, non è possibile che in una pr… - hsataraxia : SI MORAT NO GANA UN LATIN GRAMMY IMMA FIGHT - ShacoyaRakes : Dominicanos al Latin Grammy -