L’Armenia vuole diventare la Silicon Valley del Caucaso

Fonte : wired

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il centro Tumo per le tecnologie digitali a Yerevan, in Armenia (foto: Kay Nietfeld/dpa picture alliance via Getty Images) Roma – Ai tempi dell’Unione sovietica l’Armenia era, si direbbe oggi, ladella galassia di repubbliche che orbitava intorno a Mosca. I suoi laboratori sfornavano il 40% dei computer mainframe per l’esercito. E nella capitale, Yeretav, il blindatissimo Istituto di ricerca informatica era arrivato a impiegare cinquemila persone, come ricorda il New York Times. Il crollo dell’Urss ha spento per qualche anno l’industria informatica del paese. Ma ora proprio su quell’eredità l’Armenia sta costruendo un piano di rilancio dell’economia: intelligenza artificiale, digitalizzazione, sicurezza informatica, startup. “Il ventunesimo secolo può essere il secolo dell’Armenia”, è la visione del presidente Armen ...